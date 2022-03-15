Помимо лекарства от диабета и рака. Американский фармацевтический гигант ограничивает деятельность в России

Об этом говорится в заявлении на сайте компании, передает Еспресо.TV.

В Eli Lilly & Company сообщили, что глубоко озабочены трагической гибелью невинных людей в Украине.

"Мы приостановили все инвестиции, рекламную деятельность и новые клинические испытания в России, а также экспорт неосновного лекарства в эту страну. Наши операции в России сейчас сосредоточены только на том, чтобы люди, страдающие такими заболеваниями, как рак и диабет, продолжали получать необходимые им лекарства", - говорится в сообщении.

В релизе также отмечается, что вся прибыль от продаж товаров в России компания пожертвует организациям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи.

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