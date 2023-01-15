Помещение Красного Креста, центр для детей с инвалидностью, 7 раненых: враг атакует гражданскую инфраструктуру Херсона
Российские войска 15 января обстреляли в Херсоне помещение, где работают представители Красного Креста Украины
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, из-за обстрела произошел серьезный пожар. На месте работают спасатели. Информации о пострадавших пока нет.
"Враг знал, куда наносит удар. Во время обстрела этого же здания в середине декабря погибла волонтер и член отряда быстрого реагирования Красного Креста Виктория Ярышко", — отметил Тимошенко.
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич подтвердил удар по центру Красного Креста и отметил, что кроме него пострадал центр реабилитации детей с инвалидностью.
В частности, он добавил, что снаряды упали рядом с помещением студенческого общежития. Также атакован был объект критической инфраструктуры, здание предприятия и прилегающая территория разрушены.
"На данный момент известно о 7 раненых из-за российских обстрелов Херсона, из них один находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, где врачи оказывают им необходимую помощь", - отметил он.
- 15 января сообщалось, что в течение суток россияне 76 раз били по территории Херсонской области , в областном центре снаряды попали в жилые дома.
- Напомним: в воскресенье, 15 января, российские захватчики нанесли очередной удар по жилому кварталу Херсона.
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