Помещение Красного Креста, центр для детей с инвалидностью, 7 раненых: враг атакует гражданскую инфраструктуру Херсона

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, из-за обстрела произошел серьезный пожар. На месте работают спасатели. Информации о пострадавших пока нет.

"Враг знал, куда наносит удар. Во время обстрела этого же здания в середине декабря погибла волонтер и член отряда быстрого реагирования Красного Креста Виктория Ярышко", — отметил Тимошенко.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич подтвердил удар по центру Красного Креста и отметил, что кроме него пострадал центр реабилитации детей с инвалидностью.

В частности, он добавил, что снаряды упали рядом с помещением студенческого общежития. Также атакован был объект критической инфраструктуры, здание предприятия и прилегающая территория разрушены.

"На данный момент известно о 7 раненых из-за российских обстрелов Херсона, из них один находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, где врачи оказывают им необходимую помощь", - отметил он.

15 января сообщалось, что в течение суток россияне 76 раз били по территории Херсонской области , в областном центре снаряды попали в жилые дома.

Напомним: в воскресенье, 15 января, российские захватчики нанесли очередной удар по жилому кварталу Херсона.

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