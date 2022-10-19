Помеха обходу санкций и торговле нефтью: Ермак призвал исключить РФ из FATF

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"В апреле Международная рабочая группа по российским санкциям рекомендовала исключить РФ из FATF. Если Россия будет исключена из FATF, она лишится возможности влиять на новые правила борьбы с отмыванием денег при помощи новых финансовых технологий (таких, как виртуальные активы и NFT). В случае исключения из FATF РФ потеряет возможность участвовать во взаимной оценке и утверждать отчеты о взаимной оценке. Если бы РФ исключили из FATF, ее торговля с остальным миром была бы нарушена из-за усложнения получения экспортных и импортных платежей. Такие ограничения были бы кстати, когда РФ ищет новых покупцов для своей нефти. Черный список ограничит возможности РФ уклоняться от санкций. Действующий режим санкций часто позволяет российским компаниям обходить санкции против финансового сектора, структурируя операции через не попавший под санкции российский банк", - написал Ермак.

Также он отметил, что внесение России в черный список уменьшит прямые иностранные инвестиции и, скорее всего, ускорит отток капитала. Иностранные компании также столкнутся с гораздо более высокими инвестиционными расходами в РФ.

"Внесение России в черный список юрисдикции высокого риска будет означать, что иностранные банки и другие финансовые учреждения будут устанавливать значительные дополнительные проверки при работе с любым юридическим лицом в РФ. После вторжения РФ, а также военных преступлений, совершенных вооруженными силами этого государства в Украине несколько международных организаций исключили или приостановили членство РФ, в том числе Совет Европы и Совет ООН по правам человека", - добавил Ермак.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал внести Россию в черный список организации Financial Action Task Force

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb