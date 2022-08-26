Об этом пишет издание Yle.

"Банкоматы начали очень быстро опустошаться, когда в июле открылась граница", - заявил региональный менеджер оператора банкоматов Nokas Ристо Лепо

Многие западные компании, как Visa, American Express и Mastercard, перестали выдавать кредитные и дебетовые карты российским гражданам, проживающим в РФ.

Зато UnionPay, пришедший в Финляндию позже, выдает кредитные и дебетовые карты россиянам.

Сообщается, что по данным оператора, с момента открытия границы в юго-восточной Финляндии средняя сумма снимаемых в некоторых местах разовых средств даже удвоилась. Это создает проблемы для компании, потому что теперь приходится чаще заправлять банкоматы.

"Например, раньше мы заправляли банкомат в Ваалимаа всего раз в неделю, а теперь нам приходится ездить туда два-три раза в неделю или даже четыре раза в неделю", - рассказал Лепо.

Ситуация приносит компании дополнительные расходы, что связано с тем, что компания получает компенсацию в зависимости от того, сколько раз снимают средства, а не от суммы снятых денег.

Также сообщается, что компания не может сильно повлиять на ситуацию, потому что ограничения, например, на сумму снятия денег, нанесут ущерб основной клиентской базе, то есть местному населению, поскольку ограничение необходимо будет установить для всех типов карт.

10 августа в ЕС и Британии вступило в силу эмбарго на уголь из РФ. Европейское эмбарго нанесет России примерно €8 млрд потерь дохода в год и повлияет почти на четверть ее импорта угля.

25 августа Bloomberg сообщило, что европейские санкции против России практически остановили морской экспорт угля из этой страны.

По состоянию на 25 августа известно, что, несмотря на санкции, Россия зарабатывает на торговле с США $1 млрд ежемесячно.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb