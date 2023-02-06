Ползучее наступление армии РФ уже началось, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что главными точками на линии фронта остаются Сватово, Кременная, Бахмут и Угледар
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Враг действительно вынужден активизировать действия, чтобы добиться хоть каких-то результатов на линии фронта. Считаю, что это ползучее наступление армии РФ уже началось. Мы видим накопление российских сил и на Севере, и на Юге, где враг пытается вести наступательные действия, сдерживаемые украинскими войсками", - отметил Згурец.
По словам эксперта, количество подтянутых вражеских сил определяет контур боевых действий.
"Это попытки врага наступать на Сватово и Кременную, где активизировались боевые действия. Наступление на Бахмут, с попыткой окружить город. Активизация действий вокруг Угледара - это и есть главные точки приложения российских сил, исходящих из того накопленного ресурса противника - это около 320 тыс. личного состава, ведущих боевые действия. Усиление армии оккупантов может основываться на использовании 150 тыс., которые еще у них остаются. Враг не имеет количественного преимущества, которое позволяет россиянам реализовать стратегические прорывы на новых направлениях", - отметил Згурец.
- Ранее издание Вloomberg писало, что, несмотря на потери российской армии в войне с Украиной, президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление, которое может начаться в феврале-марте .
- А секретарь СНБО Алексей Данилов говорил , что россияне готовятся к новой волне наступления в Украине до 24 февраля и разведывают оборонные возможности Украины. Впоследствии он подчеркивал , что власть понимает угрозу повторного наступления российских войск на территорию Украины и готовится.
- Уже 1 февраля секретарь СНБО заявил : "Россияне готовятся к максимальной эскалации войны и нельзя исключать ни одного сценария в ближайшие две-три недели".
- 2 февраля министр обороны Украины Алексей Резников сказал , что вражеские войска могут начать наступление на Востоке и Юге к годовщине вторжения в Украину, 24 февраля.
- По данным Financial Times, Россия в ближайшие 10 дней намерена осуществить очередное масштабное наступление, чтобы захватить Донбасс.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 42.62Продажа 43.62
- Актуальное
- Важное