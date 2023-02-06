Ползучее наступление армии РФ уже началось, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Враг действительно вынужден активизировать действия, чтобы добиться хоть каких-то результатов на линии фронта. Считаю, что это ползучее наступление армии РФ уже началось. Мы видим накопление российских сил и на Севере, и на Юге, где враг пытается вести наступательные действия, сдерживаемые украинскими войсками", - отметил Згурец.

По словам эксперта, количество подтянутых вражеских сил определяет контур боевых действий.

"Это попытки врага наступать на Сватово и Кременную, где активизировались боевые действия. Наступление на Бахмут, с попыткой окружить город. Активизация действий вокруг Угледара - это и есть главные точки приложения российских сил, исходящих из того накопленного ресурса противника - это около 320 тыс. личного состава, ведущих боевые действия. Усиление армии оккупантов может основываться на использовании 150 тыс., которые еще у них остаются. Враг не имеет количественного преимущества, которое позволяет россиянам реализовать стратегические прорывы на новых направлениях", - отметил Згурец.