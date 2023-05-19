Пользователям с платной подпиской в Twitter разрешили публиковать двухчасовые видео
Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что в соцсети пользователям с платной подпиской разрешили публиковать длинные видео
Об этом он написал на своей странице.
Так, пользователи с платной синей галочкой теперь могут публиковать двухчасовые видео. Однако их размер не должен превышать 8 гигабайт.
"Подписчики Twitter Blue Verified теперь могут скачивать 2-часовые видео (8 ГБ)!" – отметил Маск.
- 24 апреля стало известно, что в соцсети Twitter возвращают "синюю галочку" без оплаты за подписку некоторым аккаунтам, имеющим более миллиона подписчиков.
- Впоследствии владелец Twitter Илон Маск заявил, что в соцсети планируют удалять аккаунты пользователей, которые не были активны в течение нескольких лет.
- 7 мая компания Twitter признала, что функция "Коло", которая предусматривала публикацию твитов для ограниченного круга людей, имела проблемы с конфиденциальностью.
- 10 мая Маск сообщил, что в скором времени в соцсети появятся новые функции – видео- и аудиозвонки.
- А впоследствии американский миллиардер назначил генеральным директором Twitter Линду Яккарино.
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