Об этом он написал на своей странице.

Так, пользователи с платной синей галочкой теперь могут публиковать двухчасовые видео. Однако их размер не должен превышать 8 гигабайт.

"Подписчики Twitter Blue Verified теперь могут скачивать 2-часовые видео (8 ГБ)!" – отметил Маск.