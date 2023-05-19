Пользователям iOS представили приложение ChatGPT
Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT запустил приложение, которым смогут пользоваться владельцы гаджетов на платформе iOS
Об этом заявляет компания OpenAI.
"После выпуска ChatGPT мы слышали от пользователей, что они любят использовать ChatGPT в пути. Сегодня (18 мая, - ред.) мы запускаем программу ChatGPT для iOS", - говорится в сообщении.
Приложение можно использовать бесплатно, оно синхронизирует историю пользователя на всех устройствах. Также он интегрирует Whisper (нейронную сеть), систему распознавания языка с открытым исходным кодом, обеспечивающий голосовой ввод.
Кроме того, подписчики ChatGPT Plus получают эксклюзивный доступ к возможностям GPT-4, ранний доступ к функциям и быстрый отклик.
В настоящее время происходит запуск приложения в США. Разработчики отмечают, что в ближайшие недели планируется расширение и в другие страны. Таким образом жителям Украины стоит подождать некоторое время.
Компания добавляет, что пользователи Android в будущем также смогут установить приложение.
Справка: ChatGPT был запущен 30 ноября 2022 года. Чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживает запросы на естественных языках. Имеет широкие возможности: написание кода, создание текстов, возможность перевода, получение точных ответов и использование контекста диалога для ответов.
Еще в феврале сервис был недоступен в таких странах как: Китай, Россия, Белоруссия, Афганистан, Венесуэла, Иран. Как выяснилось, разработчик чат-бота запретил некоторым отдельным странам пользоваться своими сервисами в соответствии с наложенными санкциями.
18 февраля 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что после переговоров, официальных писем, звонков и встреч с представителями OpenAI - ChatGPT стал доступным для регистрации пользователям из Украины. Программа не работает только на временно оккупированных Россией украинских территориях.
- В конце марта Итальянская служба защиты данных запретила доступ к чат-боту OpenAI с искусственным интеллектом ChatGPT, ссылаясь на вероятные нарушения конфиденциальности.
- Кроме того, в Китае запретили пользование чат-ботом с искусственным интеллектом, а регуляторам приказали не предлагать его услуги, учитывая нецензурированные ответы на вопросы пользователей.
- Впоследствии в Вашингтоне начали исследовать возможные меры по регулированию систем искусственного интеллекта (ШИ), таких как ChatGPT, поскольку возникают вопросы его влияния на национальную безопасность и образование.
- После этого в ЕС заявили, что создадут рабочую группу по разработке правил конфиденциальности для ChatGPT.
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