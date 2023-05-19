Об этом заявляет компания OpenAI.

"После выпуска ChatGPT мы слышали от пользователей, что они любят использовать ChatGPT в пути. Сегодня (18 мая, - ред.) мы запускаем программу ChatGPT для iOS", - говорится в сообщении.

Приложение можно использовать бесплатно, оно синхронизирует историю пользователя на всех устройствах. Также он интегрирует Whisper (нейронную сеть), систему распознавания языка с открытым исходным кодом, обеспечивающий голосовой ввод.

Кроме того, подписчики ChatGPT Plus получают эксклюзивный доступ к возможностям GPT-4, ранний доступ к функциям и быстрый отклик.

В настоящее время происходит запуск приложения в США. Разработчики отмечают, что в ближайшие недели планируется расширение и в другие страны. Таким образом жителям Украины стоит подождать некоторое время.

Компания добавляет, что пользователи Android в будущем также смогут установить приложение.

Справка: ChatGPT был запущен 30 ноября 2022 года. Чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживает запросы на естественных языках. Имеет широкие возможности: написание кода, создание текстов, возможность перевода, получение точных ответов и использование контекста диалога для ответов.

Еще в феврале сервис был недоступен в таких странах как: Китай, Россия, Белоруссия, Афганистан, Венесуэла, Иран. Как выяснилось, разработчик чат-бота запретил некоторым отдельным странам пользоваться своими сервисами в соответствии с наложенными санкциями.

18 февраля 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что после переговоров, официальных писем, звонков и встреч с представителями OpenAI - ChatGPT стал доступным для регистрации пользователям из Украины. Программа не работает только на временно оккупированных Россией украинских территориях.