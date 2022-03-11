Пользователям Facebook и Instagram разрешили публиковать сообщения с призывом к смерти Путина и Лукашенко, - Reuters

Об этом сообщает Reuters .



Компания Meta Platforms позволит пользователям Facebook и Instagram призвать к насилию против российских солдат в контексте вторжения в Украину



Социальная сеть также временно позволяет публиковать сообщения с призывом к смерти президента России Владимира Путина или президента Белоруссии Александра Лукашенко. Это смогут делать пользователи России, Украины и Польши.



"В результате российского вторжения в Украину мы временно разрешили такие формы политического выражения, которые обычно нарушают наши правила. Например, насильственные высказывания, такие как "смерть российским захватчикам". Мы все равно не позволим достоверных призывов к насилию против российских гражданских", – говорится в заявлении представителя Meta.



В электронных письмах отметили, что призывы к насилию против россиян разрешены, когда в письме четко говорится о вторжении в Украину.



Временные изменения политики относительно призывов к насилию к российским солдатам касаются Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины, согласно одному электронному письму.

4 марта Роскомнадзор принял решение о блокировании доступа к соцсети Facebook.

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