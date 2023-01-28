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Пользователи Twitter смогут восстановить заблокированные за нарушение аккаунты

28 января, 2023 суббота
12:33
Технологии Twitter

Пользователи Twitter от 1 февраля 2023 года смогут обжаловать приостановку своих аккаунтов и для возобновления получить оценку по новым критериям соцсети

Об этом информирует Reuters .

В октябре гендиректор Twitter Илон Маск установил новые критерии для аккаунтов. Согласно им, аккаунты могут быть приостановлены только в случае серьезных нарушений или продолженных и повторных нарушений политики платформы.

Так заблокировать учетные записи теперь могут, в частности, за участие в незаконной деятельности или публикацию незаконного контента, подстрекательство к насилию или причинение вреда. Также приостановить аккаунты могут за целенаправленное преследование других пользователей.

В будущем компания Twitter будет делать менее серьезные действия по сравнению с блокировкой аккаунтов. Отныне в твиты, нарушающие политику соцсети, будут вводиться ограничения по охвату. Также будут просить удалить опубликованный твит, прежде чем продолжать использовать аккаунт.

В декабре 2022 года Илона Маска критиковали за блокирование учетных записей нескольких журналистов, с которыми возник спор по публикации публичных данных о самолете миллиардера. Впоследствии Маск восстановил их аккаунты.

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