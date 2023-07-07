Об этом сообщил руководитель Instagram Адам Моссери.

По его словам, от пользователей начали поступать жалобы о том, что удаление аккаунта в Threads приводит к удалению страницы в Instagram.

"Threads работает на базе Instagram, поэтому сейчас это только один аккаунт, но мы ищем способ удалить ваш аккаунт Threads отдельно", - отметил Моссери.

В качестве альтернативы руководитель Instagram предложил сделать аккаунт приватным или деактивировать его. Это позволит полностью скрыть профиль и контент в нем и сохранит страницу instagram.

Что известно о приложении Threads

4 июля Марк Цукерберг анонсировал запуск приложения Threads, которое станет конкурентом Twitter Илона Маска, его рекламировали уже несколько месяцев.

6 июля компания Meta все же запустила свой аналог Twitter – приложение Threads. За первые семь часов в нем зарегистрировались более 10 млн пользователей. Таким образом, он побил рекорд чат-бота ChatGPT с искусственным интеллектом.

Приложение сейчас доступно в более чем 100 странах, в том числе и в Украине, для пользователей iOS и Android. Пользователи Threads могут авторизироваться через свою учетную запись Instagram и производить публикации до 500 символов, используя ссылки, фотографии и видео продолжительностью до пяти минут. Кроме того, в Threads можно настроить конфиденциальность собственных публикаций, чтобы отвечать на них могли только люди, за которыми вы следите, упомянутые профили или любой пользователь.

Однако 6 июля стало известно, что Twitter будет добиваться судебного запрета на использование своей интеллектуальной собственности компанией Meta, обвиняя ее краже. В письме, которое отправили Meta через несколько часов после запуска Threads, юрист Twitter Алекс Спиро обвиняет компанию в "систематическом, умышленном и незаконном присвоении коммерческой тайны и другой интеллектуальной собственности Twitter".