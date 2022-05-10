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Пользователи ПриватБанка перечислили со счетов "Бонус+" 1 млрд грн в поддержку ВСУ

10 мая, 2022 вторник
14:41
Общество Приват24

Пользователи ПриватБанка перечислили бонусные средства на сумму 1 млрд грн в поддержку воинов Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает представительство компании в твиттере.

Как стало известно, пользователи ПриватБанка перечислили со своих счетов "Бонус+" 1 млрд грн в поддержку украинской армии.

С 1 мая программа "Бонус+" была закрыта.

Бонусные средства ПриватБанк передал на спецсчет НБУ для нужд ВС Украины.

Сообщается, что около 350 млн грн бонусов клиенты перевели самостоятельно. Еще 650 млн грн ПриватБанк списал со счетов после завершения программы.

  • Напомним, что 5 апреля ПриватБанк объявил о закрытии программы "Бонус+"

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