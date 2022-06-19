Об этом информируют РосСМИ .

"Россияне лишились возможности загружать дистрибутивы ОС Windows 10 и Windows 11 с сайта корпорации Microsoft", — отмечают в сообщении.

Проблема возникает у пользователей разных российских провайдеров, предлагающих услуги проводного и мобильного интернета.

"Пользователи заговорили о проблемах с загрузкой в середине июня. Несколько жалоб поступило, в частности, от жителей Казахстана. При попытке загрузки появляется ошибка 404 - файл не найден, или сообщение со словами "Возникшая проблема с вашим запросом", - говорится в сообщении .

При использовании VPN стран Европы или США файлы загружаются по-прежнему.

Однако в самой компании Microsoft запрет россиянам официально не прокомментировали.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb