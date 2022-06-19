Пользователи из РФ не могут обновить Windows 10 и 11, - росСМИ
Россияне пожаловались, что не могут скачать Windows 10 и 11 с сайта Microsoft, новую версию ПО и программу Media Creation Tool
Об этом информируют РосСМИ .
"Россияне лишились возможности загружать дистрибутивы ОС Windows 10 и Windows 11 с сайта корпорации Microsoft", — отмечают в сообщении.
Проблема возникает у пользователей разных российских провайдеров, предлагающих услуги проводного и мобильного интернета.
"Пользователи заговорили о проблемах с загрузкой в середине июня. Несколько жалоб поступило, в частности, от жителей Казахстана. При попытке загрузки появляется ошибка 404 - файл не найден, или сообщение со словами "Возникшая проблема с вашим запросом", - говорится в сообщении .
При использовании VPN стран Европы или США файлы загружаются по-прежнему.
Однако в самой компании Microsoft запрет россиянам официально не прокомментировали.
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