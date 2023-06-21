Пользователи Facebook массово жалуются на рекламу ИПСО о Залужном

Ответные рекламные посты начали появляться в соцсети 20 июня.

В рекламе злоумышленники используют якобы скриншот с сайта МИД Украины с "опровержением спекуляций в отношении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного". В самом сообщении утверждается, что это официальное заявление от украинского министерства. Также преступники пытаются убедить читателей, что таким образом Украина скрывает, что с Залужным что-нибудь произошло, чтобы "успокоить союзников".

В рекламной ИПСО отмечается, что соответствующее "заявление" МИД "обнародовало", чтобы и дальше получать оружие.

"Вопрос: зачем публиковать такие заявления, если он действительно на месте? Типа успокоить наших союзников? Чтобы оружие продолжали слать? Что-то с трудом верится.... Вот сделали бы видеомост с ним, может быть народ бы и успокоился. Как говорят англичане, информации верить нельзя до тех пор, пока не поступит официальное опровержение. Значит, Залужный вне игры...", - говорится в тексте рекламного ИПСО.

Основными распространителями "рекламы", согласно скриншотам пользователей Facebook, являются два аккаунта - "Вернем" и "Stout Pugh". Кому они принадлежат и кто именно проплатил ИПСО, пока неизвестно. На страницах обоих пользователей нет записей и сведений о владельце.

В информации о странице можно увидеть, что рекламные сообщения были запущены 20 июня.

Кроме того, пользователи соцсети делятся и другими рекламными ИПСО - в частности с псевдозаявлением Залужного о "проигрыше в войне", "неуспешном контрнаступлении" и "отказе от ответственности".

Фото: Елена Белозерская