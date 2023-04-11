Пользователь Discord, сливший секретные документы Пентагона, может быть ребенком, - АР
Журналисты Associated Press узнали, что человеком, который опубликовал секретные документы Пентагона в Discord, может быть ребенок
Об этом пишет Associated Press .
Издание пообщалось с одним из участников чата Discord, в который попали секретные документы. Участник пожелал остаться анонимным, опасаясь за свою безопасность. Отмечается, что АР не смогло подтвердить многие указанные детали, а оригинальный чат был удален.
Пользователь рассказал, что общался с человеком, который слил документы и отметил, что хочет очистить репутацию этого человека, использующего псевдоним "Лукка".
"Лукка" активно публиковал в соцсетях, в частности в twitter, секретные документы, о которых позже писали такие известные СМИ как The New York Times, The Washington Post и другие.
"Лукка это просто ребенок. Он просто постоянно публиковал это (документы, – прим.ред), чтобы общаться с людьми", – рассказал анонимный собеседник АР.
"Лукка" не раскрыл имя лица, сначала загрузившего документы на Thug Shaker Central, откуда, позже, он их взял, поэтому пока не известно, работает ли этот человек на правительство США. Неизвестный злодей использует имя "the OG".
Собеседник издания считает, что человек, который первым опубликовал документы, не руководствовался определенной идеологией, а скорее хотел произвести впечатление на людей в своей группе.
- 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.
- Почти сразу же в социальных сетях появилась новая порция тайных документов, предположительно раскрывающих секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
- Уже 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили, что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подлогом и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
- 9 апреля журналисты-расследователи Bellingcat выяснили, что первоисточником "слитых" секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord.
- CNN сообщило, что украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть.
- В Пентагоне до сих пор оценивают масштабы утечки секретных документов, также связанных с Украиной. Советник офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь отметил, что документы не содержали данных о контрнаступлении ВСУ.
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