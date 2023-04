Пользователь Discord, сливший секретные документы Пентагона, может быть ребенком, - АР

Об этом пишет Associated Press .

Издание пообщалось с одним из участников чата Discord, в который попали секретные документы. Участник пожелал остаться анонимным, опасаясь за свою безопасность. Отмечается, что АР не смогло подтвердить многие указанные детали, а оригинальный чат был удален.

Пользователь рассказал, что общался с человеком, который слил документы и отметил, что хочет очистить репутацию этого человека, использующего псевдоним "Лукка".

"Лукка" активно публиковал в соцсетях, в частности в twitter, секретные документы, о которых позже писали такие известные СМИ как The New York Times, The Washington Post и другие.

"Лукка это просто ребенок. Он просто постоянно публиковал это (документы, – прим.ред), чтобы общаться с людьми", – рассказал анонимный собеседник АР.

"Лукка" не раскрыл имя лица, сначала загрузившего документы на Thug Shaker Central, откуда, позже, он их взял, поэтому пока не известно, работает ли этот человек на правительство США. Неизвестный злодей использует имя "the OG".

Собеседник издания считает, что человек, который первым опубликовал документы, не руководствовался определенной идеологией, а скорее хотел произвести впечатление на людей в своей группе.