Полярники станции "Академик Вернадский" рассказали, как изучают пингвинов на соседних островах

Об этом рассказали в Национальном антарктическом научном центре.

"Распространение теплолюбивого субантарктического пингвина является одним из показателей изменения климата в Антарктике, так что украинские ученые наблюдают за этими птицами не только на острове Галиндез, где расположен "Вернадский", но и во всем районе Аргентинских островов-полуостров Киев", - говорится в сообщении.

В научном центре рассказали, что биологи в первой половине октября несколько раз выезжали на соседние острова для учета пингвинов и выяснили, что самая южная колония расположена в 10 км от "Вернадского", а самая северная – в 30 км.

Для обследования учёные использовали дроны. Они поделились видео, на котором можно увидеть пингвинов.

Как отмечают полярники, колонии пингвинов обычно смешанные: вместе на одном месте гнездятся представители видов Pygoscelis (субантарктические и антарктические) и пингвины Адели. С ними по соседству также можно увидеть синеглазых антарктических бакланов. Из девяти обследованных колоний пингвинов, бакланов заметили в шести.

"Скорее всего это объясняется тем, что удобных для гнездования участков не так много и они нравятся сразу многим видам птиц. Например, самой смешанной колонией в пределах нашего архипелага можно считать находящуюся на острове Бут. Там гнездятся все три вида Pygoscelis и синеглазые бакланы", – рассказал биолог 28-й УАЭ Вадим Ткаченко.

Больше всего во всех колониях субантарктических пингвинов, их насчитали не менее 30 тысяч. Полярники рассказали, что этот вид пингвинов есть и на станции "Академик Вернадский" – там их около четырех тысяч.

По словам ученых, для гнездования пингвины выбирают самые разные участки, однако они должны иметь удобный спуск в воду, чистые от снега скалы и достаточное количество строительного материала, преимущественно камней.

"Поэтому мы их встречаем и на плоских пляжах, и на небольших скалах в море, и даже на крутых горных склонах. Субантарктические пингвины могут строить гнезда довольно высоко. Мы часто видим их на горных склонах на высоте 130-150 метров над уровнем моря, где они уже заняли места для будущих гнезд", – пояснил биолог.