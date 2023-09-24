Полярники рассказали, сколько пингвинов осталось возле "Академика Вернадского"
Сотрудники станции "Академик Вернадский" показали, сколько пингвинов остается на острове Галиндез. По их словам, в первой половине сентября количество пернатых выросло с 50 до 600 – буквально за несколько дней
Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.
"Как мы писали ранее, в первой половине сентября начали активно возвращаться на остров Галиндез, где расположена наша станция "Академик Вернадский". Буквально за несколько дней их количество выросло с 50 до 600!", - говорится в сообщении
По словам работников станции, больше пингвинов украинские биологи наблюдали в начале этой недели - около 800. Однако сейчас их количество снова существенно уменьшилось, ориентировочно до 50.
Ученые объясняют, что, вероятно, в первой волне на Галиндеге появились зимовавшие неподалеку пингвины, ведь в акватории островов этой зимой вообще не образовывался устойчивый ледовый покров.
"Теперь часть из них могла разойтись по окрестностям, а возле "Вернадского" остались те птицы, которые будут здесь гнездиться. Впоследствии должны подойти и остальные местные гнездовые популяции. Но пока это теория, которая требует основательной проверки", - добавляют в научном центре.
Украинские ученые продолжают следить за миграциями пингвинов, ведь именно их поведение является одним из показателей изменения климата в антарктическом регионе.
- 14 сентября в украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" вернулись 600 пингвинов. Полярники полагали, что "это только начало".
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