Полярники рассказали, сколько пингвинов осталось возле "Академика Вернадского"

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

"Как мы писали ранее, в первой половине сентября начали активно возвращаться на остров Галиндез, где расположена наша станция "Академик Вернадский". Буквально за несколько дней их количество выросло с 50 до 600!", - говорится в сообщении

По словам работников станции, больше пингвинов украинские биологи наблюдали в начале этой недели - около 800. Однако сейчас их количество снова существенно уменьшилось, ориентировочно до 50.

Ученые объясняют, что, вероятно, в первой волне на Галиндеге появились зимовавшие неподалеку пингвины, ведь в акватории островов этой зимой вообще не образовывался устойчивый ледовый покров.

"Теперь часть из них могла разойтись по окрестностям, а возле "Вернадского" остались те птицы, которые будут здесь гнездиться. Впоследствии должны подойти и остальные местные гнездовые популяции. Но пока это теория, которая требует основательной проверки", - добавляют в научном центре.

Украинские ученые продолжают следить за миграциями пингвинов, ведь именно их поведение является одним из показателей изменения климата в антарктическом регионе.