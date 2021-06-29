Поляку, избившему украинца в Познани, грозит до трех лет за решеткой

Об этом спикер полиции города Познань Марта Мруз заявила в комментарии Укринформу.



"Прокуратура выдвинула задержанному лицу обвинения по двум статьям: нанесение телесных повреждений и пренебрежение на почве национальной ненависти", - сказала Мруз.

Она отметила, что по этим статьям лицу грозит до трех лет заключения.

Мруз также уточнила, что пострадавших двое. Кроме мужчины, которого избил злоумышленник, еще один украинец дал показания в прокуратуре против агрессивного парня в деле пренебрежения по национальному признаку.

В полиции добавили, что по решению суда агрессивній мужчина не арестован, но он пять раз в неделю должен являться в полицейский участок.

Прокуратура готовит материалы для передачи в суд.