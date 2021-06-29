Поляку, избившему украинца в Познани, грозит до трех лет за решеткой
Пьяному мужчине, который приставал к компании украинцев из-за разговоров на украинском языке, а затем ударил одного из них, и сбежал, как только тот потерял сознание, грозит от года до трех в тюрьме
Об этом спикер полиции города Познань Марта Мруз заявила в комментарии Укринформу.
"Прокуратура выдвинула задержанному лицу обвинения по двум статьям: нанесение телесных повреждений и пренебрежение на почве национальной ненависти", - сказала Мруз.
Она отметила, что по этим статьям лицу грозит до трех лет заключения.
Мруз также уточнила, что пострадавших двое. Кроме мужчины, которого избил злоумышленник, еще один украинец дал показания в прокуратуре против агрессивного парня в деле пренебрежения по национальному признаку.
В полиции добавили, что по решению суда агрессивній мужчина не арестован, но он пять раз в неделю должен являться в полицейский участок.
Прокуратура готовит материалы для передачи в суд.
- Напомним, польские СМИ пишут, что нетрезвый мужчина "искал повода" и по словам очевидцев, нашел его, когда услышал украинский язык на пляже в Познани
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