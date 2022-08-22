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Полякова сожгла свой кокошник на Лысой горе

22 августа, 2022 понедельник
15:51
Культура

Оля Полякова публично простилась с символом врага – кокошником и публично сожгла свой головной убор

Ритуал сожжения певица Оля Полякова исполнила в прямом эфире "Завтрака с 1+1", делится в инстаграмме.

В кокошнике Оля Полякова начинала путь к популярности, однако с началом войны в Украине певица решила избавиться от российского традиционного головного убора.

"Я очень хорошо знаю своего слушателя, моя карьера в Украине, мои люди в Украине. И уже восемь лет я переживаю всю трагедию, которая происходит в нашей стране. 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, мы все изменились. И поняли, что нужно отказываться от прошлого. Да, меня сделал известной кокошник, но еще с начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе я ношу корону. Но люди все еще помнят меня с кокошником", - сказала Полякова.

Сжечь кокошник, в котором певица раньше давала концерты, она решила на одной из пяти лысых гор Киева – Щекавице. Именно на этой горе, как сказала Полякова, наши предки совершали разные мистические обряды.

"По всей Украине люди массово переходят на украинский, они отказываются от того "русского мира", который пришел в наши дома с горем и слезами. Поэтому хочу сделать этот ритуал, взять этот головной убор, который сегодня является символом культуры, пришедшей с войной. И этому не место в нашей Украине", - добавила артистка.

Во время самого ритуала Полякова говорила: "Чтобы все, кто приходит сюда с войной, чтобы на границе у них отнимались руки и ноги, чтобы лопнула голова, чтобы они не могли переступить нашу границу".

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Россия
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война с Россией
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