Поляков обвиняли в русофобии, а оказалось, что мы были правы - Дуда на саммите НАТО

Об этом в выступлении на саммите НАТО в Мадриде сказал президент Польши Анджей Дуда, пишет Rzeczpospolita.

"Россия показала свое лицо, которое поляки давно знали. Нас обвиняли в русофобии, когда мы говорили, что у русских нет принципов, что они имеют имперские аппетиты, что Россия хочет расширить свое влияние, что она ведет экспансию во всех отраслях, включая энергетику. Тогда на нас смотрели с недоверием, нас критиковали.Но сегодня, к сожалению, все это оказывается правдой.Сегодня Россия – агрессор, который нарушает нормы международного права, совершает преступления против мирного населения и это уже понятно всем. Если кто-то и несет ответственность за эту войну, это Россия и, в частности, Владимир Путин", – заявил Дуда.

Он считает, что решения, принятые на саммите НАТО, свидетельствуют о поражении России. Ведь если Путин решил напасть на Украину, чтобы расширить русский мир и влияние РФ, то он сейчас глубоко разочарован, считает Дуда. НАТО оказалась серьезной, уверенной и решительной организацией.

"Путин хотел ослабить НАТО, но он встретил единство, встретил быстрые решения, мгновенную и мощную поддержку Украины. С момента российской агрессии прошло уже более 100 дней, тогда как в Москве планировали захватить Украину за несколько десятков часов. Что еще важно - к НАТО присоединяются государства, которые десятилетиями или даже веками, как Швеция, были нейтральными. Это – противоположность тому, чего хотел достичь Владимир Путин", – отметил президент Польши.

Дуда также выразил сомнение в том, что Беларусь полноценно вступит в войну в Украине.

"Сегодня мы имеем ситуацию, когда в военном плане Беларусь не является отдельной от России страной. Путин включил Беларусь в состав России, Беларусь стала частью Западного военного округа РФ. Поэтому я не чувствую опасности со стороны режима Лукашенко. Опасность есть, она реальна, но это – опасность, исходящая от России", – подытожил Анджей Дуда.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что Путин должен остановить войну и вывести свои войска из Украины.

Заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоане отметил , что НАТО увеличит поддержку Украины, а запугивание России не действует.

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