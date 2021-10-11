Поляки вышли на акции за сохранение страны в ЕС и против признания национального закона выше европейского

Об этом сообщает Укринформ .

Участие в акции приняли оппозиционеры, а также активисты, которые призывали не допустить, чтобы действия власти привели к выходу Польши с ЕС.

Открывая протестную акцию председатель крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск подчеркнул, что "группа оборотней в судейских тогах по приказу лидера правящей партии (Ярослава Качиньского, - ред.), с нарушением конституции решила вывести Польшу с ЕС".



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По его словам, власть "уже даже не скрывает того, что хочет вывести Польшу из ЕС".

Также выступали известные актеры, литераторы, общественные активисты, участники Варшавского восстания 1944 года. Все они призывали не допустить выхода из ЕС.



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Аналогичные акции прошли в Гданьске, Познани, Щецине, Кракове и других городах.