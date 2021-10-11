Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Поляки вышли на акции за сохранение страны в ЕС и против признания национального закона выше европейского

Поляки вышли на акции за сохранение страны в ЕС и против признания национального закона выше европейского

11 октября, 2021 понедельник
08:41

В Польше тысячи людей вышли на митинг против решения Конституционного суда о приоритете польского закона над законодательством ЕС

Об этом сообщает Укринформ .

Участие в акции приняли оппозиционеры, а также активисты, которые призывали не допустить, чтобы действия власти привели к выходу Польши с ЕС.

Открывая протестную акцию председатель крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск подчеркнул, что "группа оборотней в судейских тогах по приказу лидера правящей партии (Ярослава Качиньского, - ред.), с нарушением конституции решила вывести Польшу с ЕС".

Читайте также: Конституционный суд Польши принял решение о приоритетности законодательства страны над правовым режимом ЕС

По его словам, власть "уже даже не скрывает того, что хочет вывести Польшу из ЕС".

Также выступали известные актеры, литераторы, общественные активисты, участники Варшавского восстания 1944 года. Все они призывали не допустить выхода из ЕС.

Читайте также: "Повышает вероятность выхода из ЕС": Евросоюз отреагировал на решение КС Польши по приоритетности национального права над правовой системой Союза

Аналогичные акции прошли в Гданьске, Познани, Щецине, Кракове и других городах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Польша
Евросоюз
Читайте также:
Финляндия - Украина
9 октября, 2021 суббота
ЧМ-2022: Как выглядит турнирная таблица после победы Украины над Финляндией
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (праворуч)
10 октября, 2021 воскресенье
Джошуа ответил на предложение Фьюри уступить право на бой с Усиком
9 октября, 2021 суббота
В Верховной Раде образовалась коалиция "БДСМ", - Разумков
Киев
+4
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.26
    Покупка 26.26
    Продажа 26.49
  • EUR
    Покупка 30.27
    Продажа 30.66
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
11 октября
10:20
Школы Мелитополя переходят на дистанционный режим работы
10:05
Шеремет
В МВД не исключают, что дело Шеремета могут отправить на новое рассмотрение
09:44
НБУ
В НБУ опубликовали график работы банков в выходные ко Дню защитников Украины
09:44
Дмитрий Медведев
"Внешнее управление", Волынская резня, Крымская платформа: Медведев написал статью о "бессмысленности и вреде отношений с руководством Украины"
09:28
Официальный курс: доллар начал неделю с подорожания
09:16
Владимир Зеленский
Петиция к Зеленскому о запрете российским артистам выступать в Украине набрала необходимые 25 тыс. голосов
08:54
Зеленский Путин
В Кремле исключают возможность обсуждения оккупированного Крыма между Путиным и Зеленским
08:47
В Украине коронавирусом заразились более 2,55 млн человек, в течение суток - 8 832 новых случая и 207 смертей
08:22
Смерть Полякова: в МВД подтвердили наличие метадона в крови нардепа
07:55
В Киеве произошло ДТП с двумя легковушками: есть пострадавший, один из водителей пытался бежать
07:26
Сутки в зоне ООС: русские применили запрещенные минометы и противотанковое оружие
2021, воскресенье
10 октября
23:40
Франция победила Испанию в финале Лиги наций
22:49
Это медаль всего крымскотатарского народа и Украины: Темиров эмоционально отреагировал на награду ЧМ по борьбе
22:35
Эксклюзив
Квартал 95
Продукция "Квартала" всегда была пропагандой в стиле Киселева и Соловьева, а не сатирой и юмором, - Портников
22:25
Порошенко
Зеленский стал на рельсы Антимайдана и пытается скрыть свои преступления - Петр Порошенко
22:19
Легенда бокса Льюис рассказал, кого считает тяжеловесом номер один в мире
22:00
Эксклюзив
Николай Бажан был завербован спецслужбой Сталина, но "органы" ему не доверяли и постоянно за ним следили, - исследовательница Ярина Цымбал
21:39
посольство США
В США возобновили визовую лотерею Green Card
21:15
Австрия в понедельник получит нового канцлера
20:52
Умер "отец" пакистанской ядерной бомбы
20:25
Малиновский назвал условие своего возвращения в сборную Украины
20:01
В Украину прибыла первая партия дополнительной военной помощи из США
19:40
Литва мигрант
Германия разоблачила режим Лукашенко в причастности к наплыву нелегальных мигрантов, - Bild
19:19
Джошуа ответил на предложение Фьюри уступить право на бой с Усиком
19:00
Эксклюзив
Отставка Разумкова нужна Зеленскому для спасательных досрочных президентских выборов. Объясняет Олег Рыбачук
18:31
Оккупационный "суд" в Симферополе арестовал Джелялова и еще двух задержанных крымских татар
Карательная практика в "лучших" советских традициях, - МИД о принудительном направлении Джелялова в психушку
18:10
Президент Тайваня резко отреагировала на заявление Си Цзиньпин о "воссоединении" с Китаем
17:53
Италия победила Бельгию в матче за бронзу Лиги наций
17:21
ООС
10 октября на фронте: российские оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс
17:01
Эксклюзив
КМДА
Цель нового закона о столице - узурпировать власть в руках Зеленского - спецтема
16:47
Российская телеведущая Собчак попала в ДТП с двумя погибшими
16:24
Промоутер назвал Фьюри и Уайлдера "сладкими булочками" для Усика
16:01
На трассе Киев - Чоп Peugeot вылетел на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом
15:39
карантин
В Украине еще три области попали в "оранжевую" зону
15:20
Нокаут и 4 нокдауна: видео лучших моментов боя Фьюри против Уайлдера
14:58
После поражения Бабиша на выборах Земана забрала "скорая"
14:33
Завтра МЗ начинает внезапные проверки школьных столовых
14:00
Покупают за 48 тыс. грн. Названы самые дорогие монеты времен Независимости
13:29
"ZE corruption". В Лондоне пикетировали незадекларированные апартаменты "Квартала"
13:10
97% госпитализированных с COVID-19 украинцев были без прививки
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV