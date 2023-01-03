Поляки выбрали Зеленского мировым политиком 2022 года, – опрос
Большинство опрошенных граждан Польши считают президента Украины Владимира Зеленского мировым политиком 2022 года. За это проголосовали 20% респондентов
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного с 28 ноября по 11 декабря, передает PAP .
После Зеленского 15% голосов набрал президент США Джо Байден.
Что касается внутренней политики Польши, то здесь политиком года избрали президента Анджея Дуду (12% опрошенных). Кроме того, поляки чаще всего называли фамилии действующего премьера Польши Матеуша Моравецкого и экс-премьера, бывшего президента Европейского Совета Дональда Туска – по 6%.
При этом 55% опрошенных подчеркнули, что ни один политик в Польше не заслуживает звания политика 2022 года, который "лучше всего заботился об интересах страны и общества".
- Американское издание Politico признало Зеленского самым влиятельным человеком Европы , а президента РФ Владимира Путина – "неудачником года".
- Журнал Time назвал Владимира Зеленского и "дух Украины" символом 2022 года.
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