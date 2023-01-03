Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Поляки выбрали Зеленского мировым политиком 2022 года, – опрос

Поляки выбрали Зеленского мировым политиком 2022 года, – опрос

3 января, 2023 вторник
15:58
Мир

Большинство опрошенных граждан Польши считают президента Украины Владимира Зеленского мировым политиком 2022 года. За это проголосовали 20% респондентов

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного с 28 ноября по 11 декабря, передает PAP .

После Зеленского 15% голосов набрал президент США Джо Байден.

Что касается внутренней политики Польши, то здесь политиком года избрали президента Анджея Дуду (12% опрошенных). Кроме того, поляки чаще всего называли фамилии действующего премьера Польши Матеуша Моравецкого и экс-премьера, бывшего президента Европейского Совета Дональда Туска – по 6%.

При этом 55% опрошенных подчеркнули, что ни один политик в Польше не заслуживает звания политика 2022 года, который "лучше всего заботился об интересах страны и общества".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо ! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Польша
Владимир Зеленский
Читайте также:
Євген Пригожин "Вагнер"
1 января, 2023 воскресенье
Пригожин пожелал "счастья" в новом году, выступив в морге с телами вагнеровцев
Трапезна церква КПЛ
31 декабря, 2022 суббота
Священники Московского патриархата провели последнее богослужение в Киево-Печерской Лавре
Сергій Марченко
Автор Сергей Марченко
1 января, 2023 воскресенье
Речь Зеленского для тех, кто до прошлого года смотрел на Иронию судьбы
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.95
    Покупка 39.95
    Продажа 40.75
  • EUR
    Покупка 41.56
    Продажа 42.6
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
3 января
16:52
Эксклюзив
РФ завершает подготовку мобилизованных, среди задач – усиление обороны на Юге и оккупация Донетчины, – эксперт Defense Express Рябых
16:40
Олаф Шольц
Германия готова арестовать российские активы в пользу Украины, но при определенных условиях, - Bloomberg
16:35
Эксклюзив
Скорее всего, россияне будут отводить войска от Бахмута, – военный аналитик Гетьман
16:30
В подвале отделения херсонской полиции обнаружили очередной застенок оккупантов
16:23
Prozorro
Правительство временно отменило аукционы на Prozorro из-за отключения электричества в результате обстрелов
16:20
Зима продолжается: синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании, осадках и заморозках
16:06
OPINION
Почему переход празднования Рождества сложен для украинцев
15:40
Оккупанты ударили ракетами по Краматорску, есть раненый
15:30
Помогала перебрасывать в Украину военные эшелоны РФ: в Херсоне задержали экс-руководительницу "филиала российской железной дороги"
15:19
Эксклюзив
Когда закончится эта война?
15:16
Эксклюзив
На Бахмут враг бросает все боеспособные силы, продолжаются ожесточенные бои, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
15:16
Стало известно, сколько стоил бюджету новогодний концерт, показанный в телемарафоне
15:02
Поезд Киев – Кишинев попал в топ железнодорожных маршрутов Европы на 2023 год
14:59
В Украине в пилотном режиме заработала система учета лекарств Е-Stock
14:45
В Киевской области внедрили новые графики отключений света
14:31
На освобожденной территории Николаевщины обнаружили очередную пыточную россиян
14:23
Зеленский рассказал премьеру Нидерландов Рютте о риске эскалации на фронте и попросил поддержки
14:19
Укрзализныця назначила дополнительные рейсы на Рождественские праздники
14:14
Эксклюзив
Владимир Путин
Путин считает, что частично мобилизованные станут оружием победы, – военный эксперт Селезнев
14:10
"Не надо недооценивать ресурсы РФ": в Минобороны Украины заявили, что оккупанты готовы продолжать войну, хоть и с меньшей интенсивностью
14:06
В Украине в течение двух дней фиксировали экстремально высокие температуры. Синоптики объяснили причину
14:01
OPINION
Россия закроется как коробочка, превратившись в "День опричника"
13:57
Эксклюзив
Приоритетным направлением для освобождения Украины должен быть Юг, - военный эксперт Мусиенко
13:56
За праздничные выходные из украинских портов вышло 9 судов с продовольствием
13:40
Для украинцев в Швейцарии создали курс для получения знаний об восстановлении государства
13:09
В Раде предлагают сокращать рабочий день и увеличивать отпуска украинцам, работающим ночью
13:06
Оккупанты обстреляли Курахово в Донецкой области, двое ранены, есть погибший
13:03
Россияне 2 января обстреливали приграничные районы Сумщины и Черниговщины: повреждены жилые дома, линии электропередачи
12:45
Энергоатом выводит один энергоблок в ремонт, в Украине их будет работать 8
12:44
Зеленский провел заседание Ставки: обсуждали денежное довольствие и боеприпасы для армии
12:10
Граффити Бэнкси, которое пытались украсть в Гостомеле, оценили в 9 млн грн
12:09
OPINION
Поклонники МП живут в мире вымышленных пророчеств и магического "богословия"
12:00
Эксклюзив
Цены на оборудование для автономного обеспечения электричеством падают, - эксперт по энергетике
11:59
Виктор Медведчук
Обмен Медведчука состоялся в аэропорту Анкары, его инициатором была Россия – Hurriyet
11:44
На войне погиб майдановец Олег Юрченко
11:39
Укрэнерго до 14 часов вторника пообещало не применять аварийные отключения света
10:51
"Таких результатов не достигали еще никогда": в Воздушных силах заявили об уничтожении 100% иранских дронов за двое суток
10:45
Эксклюзив
В России до 65 лет поднимут возраст мобилизованных и увеличат срок службы в армии, - генерал-майор СБУ Ягун
10:45
СБУ объявила подозрение за обстрел Украины российскому генералу и адмиралу флота РФ
10:10
Инфографика
доллар
Курс валют в Украине 3 января: стоимость доллара и евро
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV