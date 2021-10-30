"Поляки в Украине подвергаются дискриминации", - замглавы МИД Польши
Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил о якобы существовании "дискриминации" поляков в Украине и ухудшении их положения
Об этом Еспресо.TV сообщает со ссылкой на Polskie radio.
"Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободе слова", - сказал он.
Шинковский вель Сенк признал, что в некоторых регионах Украины изучение польского языка популярнее английского. Однако он считает, что положение поляков в Украине "ухудшается" по объективным и субъективным причинам.
Среди субъективных факторов он выделил "неблагоприятный", по его мнению, для поляков закон о языке, "прославление людей, связанных с Волынской трагедией", приостановку эксгумации польских жертв и отсутствие регламентированных отношений между государством и Римско-католической церковью.
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Объективной причиной он назвал социально-экономическую ситуацию в Украине, которая побуждает людей, особенно молодежь, польского происхождения эмигрировать в Польшу, получать карту поляка и польское гражданство.
По его словам, польские общины в Украине тают угрожающими темпами.
Второй объективной причиной чиновник назвал ситуацию с COVID-19 и высокую смертность от болезни в Украине, ведь пандемия затрагивает и проживающих здесь поляков.
Шинковский вель Сенк добавил, что все эти проблемы польский МИД поднимал на переговорах с украинской стороной.
Официальной реакции МИД Украины на эти слова Сенко пока не поступало.
- Напомним, после провозглашения Независимости Украина польская сторона всегда активно поддерживала суверенитет Украины. После победы Революции Достоинства и с началом вооруженного вторжения России эта поддержка только увеличилась.
- Вместе с тем, отдельные польские политики и политические или общественные силы иногда разыгрывают "украинскую карту" в исторических и межкультурных вопросах.
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