"Поляки в Украине подвергаются дискриминации", - замглавы МИД Польши

Об этом Еспресо.TV сообщает со ссылкой на Polskie radio.

"Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободе слова", - сказал он.

Шинковский вель Сенк признал, что в некоторых регионах Украины изучение польского языка популярнее английского. Однако он считает, что положение поляков в Украине "ухудшается" по объективным и субъективным причинам.

Среди субъективных факторов он выделил "неблагоприятный", по его мнению, для поляков закон о языке, "прославление людей, связанных с Волынской трагедией", приостановку эксгумации польских жертв и отсутствие регламентированных отношений между государством и Римско-католической церковью.



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Объективной причиной он назвал социально-экономическую ситуацию в Украине, которая побуждает людей, особенно молодежь, польского происхождения эмигрировать в Польшу, получать карту поляка и польское гражданство.



По его словам, польские общины в Украине тают угрожающими темпами.

Второй объективной причиной чиновник назвал ситуацию с COVID-19 и высокую смертность от болезни в Украине, ведь пандемия затрагивает и проживающих здесь поляков.

Шинковский вель Сенк добавил, что все эти проблемы польский МИД поднимал на переговорах с украинской стороной.



Официальной реакции МИД Украины на эти слова Сенко пока не поступало.