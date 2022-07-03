Поляки продолжают сбор средств на "Байрактар" для Украины, есть уже 4 млн злотых
Поляки собрали на боевой беспилотник "Байрактар" для Украины уже 4 миллиона злотых, это почти пятая часть необходимой суммы
Об этом сообщил инициатор собрания, журналист, Славомир Сераковский.
"Это значит, что мы не привыкли к войне и хотим дальше помогать украинцам. Праздники или не святые – мы всегда с ними, потому что они защищают и нашу независимость", – прокомментировал он.
Известно, что необходимые 22,5 млн. злотых планируют собрать за 30 дней. Сейчас удалось собрать почти часть необходимой суммы.
- 28 июня главный редактор польской "Критики Политической" Славомир Сераковский открыл в Польше сбор на Байрактар для Украины. За первые несколько часов поляки собрали более 140 тысяч злотых. Это суммы от 10 до 1000 злотых, часто с комментариями поддержки.
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