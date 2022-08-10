Поляки приехали да всякие наемники. Сука, народа положили, бл**дь. Разведка опубликовала перехват разговоров оккупантов
По словам рашиста, рассказывающего отцу о войне в Украине, против них воюют спецназовцы-иностранцы
Об этом говорится в очередном перехвате телефонных разговоров кафиров, обнародованном ГУР МОУ.
"Да тут же спецы, поляки приехали, да всякие наемники. Сука, народу положили, бл**дь. В связи троих порезали, наших, ночью подкрались. Сегодня восьмерых **бнули, прямо во сне".
"Разъ**были позиции наши в клочья. Все, половина нас осталась, каждый второй уже ранен. Минометом, танком в упор разбили все. Это не спецоперация, это жесткая война", — жалуется оккупант.
- 10 июля The Insider получил жалобы россиян в прокуратуру о бесчеловечном поведении командиров в армии РФ.
- В перехвате СБУ, обнародованном 10 августа, оккупант в Херсонской области жалуется , что их не отправляют на ротации.
- 9 августа ГУР опубликовал перехват, в котором говорится, что россияне расстреливают своих солдат, когда те бегут с фронта, а потом говорят "пропал без вести".
- Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор российского военного с матерью, в котором он рассказал о значительных потерях на Херсонщине и большом количестве отказчиков.
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