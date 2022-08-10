Об этом говорится в очередном перехвате телефонных разговоров кафиров, обнародованном ГУР МОУ.

"Да тут же спецы, поляки приехали, да всякие наемники. Сука, народу положили, бл**дь. В связи троих порезали, наших, ночью подкрались. Сегодня восьмерых **бнули, прямо во сне".

"Разъ**были позиции наши в клочья. Все, половина нас осталась, каждый второй уже ранен. Минометом, танком в упор разбили все. Это не спецоперация, это жесткая война", — жалуется оккупант.

10 июля The Insider получил жалобы россиян в прокуратуру о бесчеловечном поведении командиров в армии РФ.

В перехвате СБУ, обнародованном 10 августа, оккупант в Херсонской области жалуется , что их не отправляют на ротации.

9 августа ГУР опубликовал перехват, в котором говорится, что россияне расстреливают своих солдат, когда те бегут с фронта, а потом говорят "пропал без вести".

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор российского военного с матерью, в котором он рассказал о значительных потерях на Херсонщине и большом количестве отказчиков.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb