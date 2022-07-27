Поляки потратили на помощь беженцам из Украины около $2 млрд, - Польский экономический институт
Поляки выделили на помощь украинцам до 10 миллиардов злотых (более 2 млрд долларов)
Об этом сообщает ежедневная газета Rzeczpospolita со ссылкой на оценку Польского экономического института.
Результаты исследования показали, что 77% поляков приняли участие в различных формах поддержки украинцев – от финансовых и материальных переводов, волонтерской деятельности до предоставления людям своих домов и квартир.
Что касается общей стоимости этой помощи, то она стала в 2-3 раза больше, чем расходы поляков на благотворительность за весь 2021 год. По оценкам института, она составила не менее 5,5 млрд злотых, однако наиболее вероятная фактическая стоимость помощи находится между 9-10 млрд злотых.
Эта оценка учитывает стоимость средств, переданных беженцам напрямую или путем участия в общественном сборе, а также стоимость вещей и товаров, приобретенных для беженцев, стоимость предлагаемого им жилья и питания, а также стоимость других форм поддержки.
Чаще всего указанный диапазон стоимости выделенного пособия (36%) составляет 100-500 злотых.
Почти половина респондентов (44%) не привлекала никаких финансовых средств или использовала их мало – до 100 злотых, тогда как меньшая группа (20%) выделила значительные средства, превышающие 500 злотых, из которых 8% – более 1000 злотых.
Известно, что ориентировочная стоимость общих годовых расходов государственных органов на помощь беженцам составила 15,9 млрд злотых (3,4 млрд долларов).
- 23 июля польское правительство сообщило, что украинцам в Польше будут выдавать электронные удостоверения , позволяющие пересечение границ в ЕС. Документ Diia.pl доступен через мобильное приложение mObywat, его можно установить на мобильные телефоны с Android и iOS. Также необходимо иметь PESEL, польский аналог украинского идентификационного кода.
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