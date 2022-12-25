Поляки понимают, что они следующая цель Путина - дипломат Дещица

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Поляки считают, что Россия агрессор. Соответствующее отношение поляков к России продемонстрировал и парламент Польши, когда признал РФ поддерживающей терроризм страной. Однозначно, что все поляки настроены против агрессивной политики России. Поскольку они прекрасно знают собственную историю", - пояснил Дещица.

Дипломат подчеркнул, что поляки делают все возможное, чтобы ускорить победу Украины.

Поляки понимают, что если Украина не остановит Россию, то следующей целью для РФ может стать Польша. Именно поэтому они делают все, чтобы помочь Украине выиграть эту войну. В Польше прекрасно понимают, что Украина защищает не только собственную территорию, но и всю Европу от агрессии Путина", - добавил он.

В Украину 21 декабря прибыл начальник генерального штаба вооруженных сил Польши генерал Раймунд Анджейчак с группой офицеров

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb