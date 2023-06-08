Об этом рассказывает польское издание «Rzeczpospolita».

Истоки проблемы

С весны 2022 продовольствие из Украины начали беспошлинно ввозить в страны ЕС. Решение об освобождении украинской продукции от таможенных пошлин имело целью облегчить функционирование украинской экономики в условиях военного времени и позволит экспорт украинского продовольствия в страны Ближнего Востока и Африки, особенно после того, как россияне заблокировали транспортный маршрут через Черное море (согласно так называемой "зерновой" соглашением" от 22 июля 2022 года, он был разблокирован).

Наплыв дешевого зерна из Украины в Польшу и падение цен на зерно в Польше привели к протестам фермеров. Правительство 15 апреля приняло решение о запрете ввоза в Польшу производимых в Украине продуктов питания до конца июня. Временный запрет на импорт охватил зерно, мясо, молоко, яйца, фрукты и овощи. Аналогичное решение почти одновременно приняла Венгрия, а затем Словакия и Болгария.

Кто виноват в зерновом кризисе? Не Украина

Кто ответственен за зерновой кризис? Такой вопрос задал Центр исследования общественного мнения (CBOS) в своем опросе "Актуальные вопросы и события". Почти половина опрошенных поляков – 45% – считают главным виновником польское правительство, которое сначала поздно, а затем слишком резко отреагировало на проблемы, о которых сообщали фермеры.

На втором месте зернотрейдеры: их назвали главными ответственными 20% респондентов, 16% возложили ответственность на Европейский Союз. На последней позиции Украина – ее упоминали только 2%. Почти каждый пятый респондент (17%) не имел мнения по этому вопросу.

Исследователи подчеркивают, что "на польское правительство указывали, в частности, жители крупнейших городов, респонденты с высшим образованием, с высоким доходом на душу населения, те, кто не участвует в религиозных практиках, и те, кто исповедует левые взгляды", но в тот же время "в наиболее обеспокоенной социально-профессиональной группе – среди фермеров – также преобладало убеждение, что польское правительство несет основную ответственность за кризис".

Зерновой кризис привел к отставке министра сельского хозяйства Генрика Ковальчика. Новый министр Роберт Телус пообещал, что к июлю из Польши будет вывезено около 4 миллионов тонн зерновых, которые лежали на складах и силосах с прошлого года, чтобы освободить место для нового урожая. Он также пообещал уйти в отставку, если это не сработает. По неофициальным сведениям, которые сообщает Rzeczpospolita, за месяц было вывезено всего 800 тысяч тонн из обещанного правительством количества.

Опрос "Актуальные вопросы и события" проводился по смешанной процедуре на репрезентативной выборке 1056 совершеннолетних жителей Польши с помощью методов CAPI (57,4%), CATI (25,9%) и CAWI (16,7%).