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Поляки – настоящие братья украинцев

6 августа, 2022 суббота
09:14
Статьи Николай Княжицкий

На прошлой неделе Верховная Рада приняла закон "Об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Польши, находящихся на территории Украины". Мы чаще называем его законом об особом статусе граждан Польши в Украине. Законодательную инициативу в парламент внес президент Владимир Зеленский, депутаты проголосовали единогласно

Потому что украинцы не сомневаются, что мы как страна и как общество должны ответить на беспрецедентную помощь Польши и поляков с 24 февраля этого года.

Мы следовали примеру решений, принятых в Польше в законе от 12 марта 2022 года "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны". Со дня вступления закона в действие поляки смогут легально находиться на территории Украины 18 месяцев. Поляки получили право работать и возможность вести бизнес, а также учиться в образовательных учреждениях и пользоваться медицинскими услугами в Украине на тех же условиях, что и сами украинцы. Если же кто-то будет нуждаться в социальной помощи (например, из-за потери работы), то сможет ее получить аналогично, как и граждане Украины.

Полякам, которые начинают работать в нашей стране, в течение 18 месяцев не нужно будет получать разрешение на работу, как это было раньше. Временное разрешение на проживание все равно потребуется для пребывания в Украине, но для его получения не стоит обращаться за визой. Само разрешение может действовать 3 года, а не год, как было раньше.

Содержание законопроекта не идеально. Некоторые решения следует прояснить в исполнительных актах, другие вопросы, возможно, вызовут проблемы с интерпретацией. В частности, о работе работников здравоохранения, для которых не прописан момент, от которого начинается отсчет 18 месяцев – с момента вступления закона в действие или с момента пересечения украинской границы? Пока эта проблема может выглядеть теоретической, потому что Украина находится в состоянии войны и толпы поляков не штурмуют наше посольство. Однако ее нужно будет решать.

Граждане Польши получили особый статус в Украине, что является ответом на ту помощь, которую поляки оказали миллионам наших соотечественников – преимущественно женщинам, детям и пожилым людям. И именно этот аспект я хочу отметить прежде всего. Трудно найти большее свидетельство человеческой солидарности и понимания страданий нашего народа. Значительная часть беженцев вернулась в Украину, но в Польшу все еще прибывают новые, потому что российский агрессор пытается сломить нашу волю к борьбе с террором против мирного населения. У него ничего не получится, потому что наши воины-герои могут спокойно воевать на фронте, зная, что их семьям ничего не угрожает. Благодарим поляков за это!

Для нас особенно важна универсальность помощи. По данным социологических опросов, 80% поляков помогают украинцам в разных формах, а это значит, что поддержка поступает от сотен тысяч семей, тысяч волонтеров, органов местного самоуправления и государственных административных структур. Кто-то лаконично вложил этот феномен в выражение: "Россияне, называвшие себя нашими "братьями", напали на наш край. Настоящими братьями оказались поляки, принимающие миллионы украинских женщин и детей".

Я бы хотел обратить внимание на три политических вопроса, в которых "польский" закон ставит символическую точку над "i". Первый – это провал планов России вызвать кризис беженцев в Европе, несравнимо больший, чем кризис 2015 года. С начала большой войны из Украины в другие страны Европы выехали более 6,7 миллиона человек, из которых 3 миллиона уже вернулись в Украину. Интенсивность выездов была самой высокой в ​​начале войны, отсюда огромный вызов, представший перед нашими ближайшими и более далекими соседями.

Первоначальный хаос удалось укротить, а это была и есть большая победа над Путиным. Прежде всего это произошло благодаря полякам, которые своим примером заразили другие народы. В результате ЕС не просто не "упал на колени", но и проявляет большую решительность и солидарность в помощи Украине. И не только в отношении наших беженцев, но и оказывает политическую, финансовую и логистическую поддержку выживанию украинского государства и экономики.

Евросоюз в очередной раз доказал, что прогнозы относительно его глубокого кризиса и "загнивания" очень преувеличены. Как сообщество государств ЕС извлек уроки из прошлого, когда поставил свою энергетическую безопасность в зависимости от России – колониальной и империалистической страны, которая влечет за собой войны, истребляет захваченные нации и годами стремится развалить ЕС и НАТО. Цена, которую мы все заплатим за предыдущую энергетическую политику, огромна – рост цен на топливо и энергоносители, инфляция и тяжелая зима.

Однако я не сомневаюсь, что этот кризис ЕС и Украина тоже победят, хотя нам и будет очень тяжело. Ибо безопасность, свобода и демократия имеют свою цену. И мы должны ее платить, чтобы победить в битве с агрессором и предотвратить опасность повторного нападения в будущем. Когда мы солидарны, тогда у автократии нет шансов победить свободные общества.

Вторым аспектом является поражение планов Кремля по недопущению интеграции Украины в ЕС. Недавно мы получили статус страны-кандидата в Союз, впереди много работы, чтобы соответствовать необходимым критериям и стать полноправным членом сообщества. В этом контексте принятие законов, гарантирующих нашим гражданам в странах ЕС, особенно в Польше, особый статус, приближает нашу цель. Так же, как и освобождение украинских товаров от импортных пошлин ЕС на год. Решения носят временный и ограниченный характер, но дополнительно делают процесс нашей интеграции с Союзом безальтернативным. То же можно сказать и о "польском" законе.

Третьим вопросом является украинско-польское примирение, которое происходит на наших глазах. Глубочайшее из возможных, потому что связано с принятием представителей другой нации в свои дома и оказание им бескорыстной помощи. Однозначно это не отменяет прошлого, особенно драматической первой половины ХХ века, обо всем и всех мы должны помнить, особенно о мирных жертвах. Надеюсь, что после завершения боевых действий наши власти решат оставшиеся проблемы, включая эксгумацию на местах захоронений польских жертв и вопросы памяти.

Мы живем в период смены исторических эпох, но некоторые вещи остаются вне времени. Как девиз поляков, боровшихся за свою свободу в XIX веке: "За вашу и нашу свободу". Сегодня украинская свобода означает также свободу Польши и других наших соседей.

Польша
Николай Княжицкий
война с Россией
беженцы из Украины
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