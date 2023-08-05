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OPINION

Поляки должны без разговоров сбивать вражеские вертолеты

Петр Олещук
5 августа, 2023 суббота
16:00
Мнение

Единственный аргумент, действенный против кремлевских шизофреников, это силовой аргумент

Попадание белорусских вертолетов на территорию Польши, которое сначала польские официальные лица не захотели заметить, а затем, когда была обнародована куча фотодоказательств от польских граждан, были вынуждены признать, это, разумеется, не рядовой "инцидент".

Стоит напомнить общий "концерт" диктаторов Путина и Лукашенко, рассказывавших басни о "прогулке" вагнеровцев в Польшу, личный бенефис бункерного деда, внезапно вспомнивший, что польские территории "подарил полякам Сталин", перемещение пригожинских наемников в Белорусь.

Ясно, что все это часть спецоперации. Пока что — психологической. Каковы его цели и задачи?

Понятно, что против НАТО бункерный дед воевать не намерен. Чтобы там не рассказывали его пропагандисты. Нет для этого ни ресурсов, ни возможностей, и желания тоже нет. Но он прекрасно понимает, что поддержка со стороны НАТО (даже такая ограниченная как сейчас) оказывает существенное влияние на принципиальную возможность достижения "целей спецоперации".

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Бункерный не хочет воевать с НАТО, но очень хочет изолировать Украину от входящих в НАТО государств. Желательно поставить именно НАТО в ситуацию кризиса, который мог бы спровоцировать неуверенность, нестабильность и распад. Для этого целью избрали Польшу, не в первый раз, кстати, а инструментом — усатого белорусского стендапера.

Схема, похоже, следующая. Постоянно держать Польшу в состоянии "российской" угрозы, укрепляя ее перманентными провокациями на границе. "Прокладка" в виде "белорусских властей" позволяет минимизировать риски, и делать крайним именно диктатора из Минска. Если развитие ситуации будет не желательно. Бункерный и здесь показывает себя трусом, обещая "нападение" на Польшу чужими руками.

Логика здесь просто. НАТО постоянно декларирует, что не будет воевать с Россией. Нападение на одно государство НАТО должно означать реакцию всех членов НАТО. Следовательно, войну всех (вместе с США) против России, чего сами США очень не хотят. Значит, нужно их провокациями загнать в ситуацию, когда нежелательный выбор будет близким, а затем предложить выбор: мы уменьшаем провокации, а вы уменьшаете поддержку Украины.

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Конечно, логика некая, но вполне вписывается в схему мышления бункерного. В конце концов даже если до такого не дойдет, любая демонстрация "слабости НАТО" в контексте защиты своих членов - это уже определенный козырь в игре, которую ведет кремль.

К сожалению, поляки пока слабо реагируют. Надо просто понимать, что единственный аргумент, действенный против кремлевских шизофреников, – это силовой аргумент. Это уже неоднократно демонстрировал Эрдоган, которого до сих пор слушают даже в бункере. Сбил российский самолет? Значит, ты "серьезный парень". С тобой можно иметь дело.

Поляки должны быть настроены на то, чтобы сбивать белорусские самолеты, убивать боевиков, которые будут заходить из Беларуси, убивать сразу и без разговоров. Это сразу остановит какие-либо провокации. И никакого нападения на НАТО не последует. Россия просто изменит вектор своих действий. Ибо реально с НАТО они боятся воевать больше, чем даже НАТО.

Иначе… Нет, никакой войны России с Западом не будет, но будет очень большой кризис, последствия которого с политической точки зрения будут непрогнозируемыми.

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Об авторе. Петр Олещук, политолог

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