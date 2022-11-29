Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Бахмутское направление сейчас является одной из самых тяжелых и горячих точек по всей линии фронта. Почти каждый час проходят попытки штурма и атак на наши позиции у Бахмута. Идут чрезвычайно тяжелые бои каждый день. Часть нашего подразделения также находится на Донецком направлении и выполняет там боевые задачи", – рассказал Жорин.

Офицер Нацгвардии сообщил, что российские войска несут большие потери в боях под Бахмутом.

"Поля перед позициями украинских войск под Бахмутом просто усыпаны трупами российских военных. В основном это представители ЧВК Вагнера. Эти трупы, которые просто валяются в полях и посадках, никто не забирает. Каждую следующую попытку штурма они идут по трупам своих военных. Поэтому это больше уже напоминает какое-то самоубийство", - добавил он.

Также капитан Национальной гвардии Украины подчеркнул, что планы противника окружить город Бахмут невыполнимы.

"Сегодня окружение Бахмута российскими войсками невозможно. Они действительно хотят это сделать. Однако сейчас это для них невыполнимая задача. Хотя, скорее всего, окружение и захват города Бахмут для них является основной задачей", - подчеркнул Жорин.

За минувшие сутки, 28 ноября, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Верхнекаменское, Белогоровка, Яковлевка, Первомайское, Опытное, Невельское, Красногоровка Донецкой области

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