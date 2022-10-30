Об этом в эфире Еспресо заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

"Россияне много идут на штурм. На Авдеевском направлении, не сама Авдеевка. Они за сутки предприняли 41 штурмовое действие. Очень огромные у них потери. Они почему-то не забирают своих солдат. Все поля покрыты ими и стоит трупный запах. Это то, о что они не говорят и к чему не дорисовывают побед. Огромные потери у них там", – рассказал он.