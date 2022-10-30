"Поля покрыты телами": на Авдеевском направлении у россиян огромные потери, - спикер Восточной группировки войск Череватый
29 октября российская армия на Авдеевском направлении в Донецкой области совершила 41 попытку штурма, у оккупантов огромные потери
Об этом в эфире Еспресо заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
"Россияне много идут на штурм. На Авдеевском направлении, не сама Авдеевка. Они за сутки предприняли 41 штурмовое действие. Очень огромные у них потери. Они почему-то не забирают своих солдат. Все поля покрыты ими и стоит трупный запах. Это то, о что они не говорят и к чему не дорисовывают побед. Огромные потери у них там", – рассказал он.
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