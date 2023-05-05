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Полузащитник на зеленых полях во время войны: состоялась премьера документального фильма о жизни футболистов после полномасштабного вторжения России

5 мая, 2023 пятница
14:16
Новости

4 мая в эфире телеканала "Еспресо" состоялась премьера короткометражного документального фильма украинского режиссера Максима Чужи о пути молодого футболиста с Полтавщины к успеху на европейских соревнованиях

Главным героем фильма является Артем Кулаковский – один из самых молодых игроков футбольного клуба "Ворскла" из украинской Премьер-лиги. Он родился в городе Горишние Плавни Полтавской области в 2002 году. За 21 год парень успел поиграть в клубах "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни), "Креминь" (Кременчуг), "Металлист" (Харьков), "Динамо" (Киев) и "Ворскла" (Полтава).

Через тернии к звездам - история простого парня, стремящегося к успеху

По словам мамы Артема, парень с самого детства интересовался футболом и "даже все страны мира изучил благодаря футбольным командам".

"Когда я была беременна, я чувствовала, что ребенок должен быть спортсменом", – делится Мария, мама Артема.

В 1990-х годах жители города играли в дворовой футбол в бурьянах. Дети сами делали разметку, находили воображаемые ворота и соперничали между собой. Впоследствии на эту проблему обратили внимание в горной компании Ferrexpo, предприятия которой – Полтавский ГОК, Еристовский ГОК и Билановский ГОК работают в области. Они инвестировали средства в создание нескольких стадионов с искусственным покрытием и спортивных площадок по разным видам спорта в громаде.

Развитая благодаря инвестициям компании спортивная инфраструктура города Горишние Плавни способствовала как развитию здорового образа жизни, так и росту спортсменов национального и мирового уровня. Артем тренировался в футбольной секции родного города на полях с искусственным покрытием и стадионе "Горняк-Спорт".

Мультифункциональный стадион в одной из школ города Горишние Плавни Полтавской области, реконструированный за счет Ferrexpo. Источник фото: скриншот из документального фильма

Талант Артема в местных командах заметили тренеры клуба "Металлист" (Харьков), которые пригласили парня в состав харьковской команды. В 15 лет Артем получил профессиональную травму, после которой должен был более полугода потратить на восстановление. Несмотря на трудности, парень преодолел все испытания и продолжил строить карьеру в футболе.

В 2017 году Артем перебрался в структуру киевского "Динамо". По истечении контракта со столичным клубом получил предложение подписать новый контракт, но отказался от него. Также отказался переходить в донецкий "Шахтер".

На международном уровне Артем дебютировал за Украину в команде U-15. Участвовал в юношеских сборных Украины U-16, где помог украинской команде выиграть турнир, обойдя сербов, U-17 и U-18. Кроме этого становился победителем молодежного "Золотого мяча" в номинации "Лучший игрок атаки". В феврале 2020 года Артем Кулаковский подписал контракт с "Ворсклой".

Капитан команды Владимир Чеснаков делится: “Важно, чтобы в нашем клубе играли молодые и перспективные, но что еще для меня важнее – чтобы это были ребята из области. Я сам из Глобино, а Артем – из Горишних Плавней. Для "Ворсклы" это престижно, когда ее футболисты являются выходцами из Полтавской области (оба города находятся в Полтавской области, - ред.)”.

В футболке полтавского клуба Артем дебютировал 3 июля 2020 года в выездном поединке 29-го тура Премьер-лиги против клуба "Львов".

24 февраля 2022 года - дата, изменившая украинский футбол

Жизнь футбола можно разделить на 2 периода: до 24 февраля и после 24 февраля. Из-за постоянных бомбардировок городов вторая часть чемпионата Украины сезона-2021/22, которая была запланирована на весну 2022 года, была отменена.

Все же решение начать сезон 2022/23 было принято. В июле 2022 года Артем Кулаковский и Ворскла приняли участие в Лиге конференций, где встретились со шведским клубом АІК в Стокгольме. В первой игре полтавские футболисты показали сенсационную игру с результатом 3:2. Во второй они уступили 0:2, при этом показав очень достойную игру. Артем Кулаковский во второй встрече вышел на поле на позицию полузащитника, ярко поддержав команду мастерской игрой. Этот дебют стал самым важным на спортивном пути Артема, квинтэссенцией постоянных тренировок и развития спортивного таланта.

В апреле 2022 года перед матчем "Шахтера" и "Олимпиакоса" на трибунах стадиона в Пирее (Греция) разместили 176 игрушек в память о погибших во время войны детях. Источник фото: скриншот из документального фильма

“Конечно, без политической воли, без позиции Украинской ассоциации футбола, без позиции президента Украины о том, что все-таки чемпионат должен быть, что мы должны на своем примере показывать и говорить о том, что жизнь идет, ее не остановить, – этого всего бы не было. То, что мы играем в футбол и то, что мы представляем Украину на еврокубковой арене – это победа всего украинского народа”, – говорит вице-президент “Ворсклы” Артем Лысак.

Свою поддержку этому решению выразил также и Виктор Скрыпник, главный тренер клуба. Он отметил:

Пусть наши враги, пусть весь мир видит, как живет Украина. Мы не боимся играть в футбол в это сложное время”.

Фильм завершается словами о том, что футбол является частью украинской свободы и достоинства.

“Играя в футбол, мы показываем, что Украина живет, нас ничего не остановит. Нас не сломить”, - подытожил футболист Артем Кулаковский.

В компании Ferrexpo, которая является спонсором футбольного клуба "Ворскла", отметили:

“Мы уверены, что скоро сможем наслаждаться соревнованиями украинских команд без воздушных тревог в Украине на больших украинских стадионах. Семьи снова будут вместе и вместе будут чувствовать еще большую гордость, за Украину”.

Полная версия короткометражного фильма доступна по ссылке:

Полузащитник на зеленых полях во время войны

Общество
Экономика
Культура
Ferrexpo
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