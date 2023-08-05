Об этом сообщает Reuters.

Этим распоряжением Белый дом стремится воспрепятствовать помощи американского капитала в развитии технологий, поддерживающих военную модернизацию Китая, ведь это угрожает национальной безопасности США.

Ожидается, что указ ограничит инвестиции американского частного и венчурного капиталов в полупроводники, квантовые вычисления и искусственный интеллект КНР. Некоторые транзакции будут полностью запрещены.

"У нас есть запрет на экспорт технологии. У нас есть ограничения на входящие инвестиции. Это поможет закрыть этот пробел в финансировании и позволит правительству увидеть эти потоки капитала", - сказал бывший чиновник Министерства торговли США Корделл Халл.