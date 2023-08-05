Полупроводники, квантовые технологии и ШИ: США планируют ограничить инвестиции в Китай, - Reuters
Президент США Джо Байден в начале следующей недели подпишет указ о проверке и ограничении исходных инвестиций в "чувствительные технологии" Китая
Об этом сообщает Reuters.
Этим распоряжением Белый дом стремится воспрепятствовать помощи американского капитала в развитии технологий, поддерживающих военную модернизацию Китая, ведь это угрожает национальной безопасности США.
Ожидается, что указ ограничит инвестиции американского частного и венчурного капиталов в полупроводники, квантовые вычисления и искусственный интеллект КНР. Некоторые транзакции будут полностью запрещены.
"У нас есть запрет на экспорт технологии. У нас есть ограничения на входящие инвестиции. Это поможет закрыть этот пробел в финансировании и позволит правительству увидеть эти потоки капитала", - сказал бывший чиновник Министерства торговли США Корделл Халл.
- Напомним, в Китае планируют мобилизовать все население для контрразведывательной работы для борьбы со шпионажем. В ответ на это США заявили , что внимательно следят за исполнением расширенного закона Пекина о борьбе со шпионажем.
- В июне Соединенные Штаты признали существование китайской шпионской базы на Кубе еще с 2019 года. Она является частью глобальных усилий Пекина по совершенствованию своих возможностей сбора разведданных.
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