Полуфиналист Лиги чемпионов захотел купить Лунина
Испанский "Вильярреал" обратился к представителям мадридского "Реала" по поводу трансфера голкипера Андрея Лунина
Об этом сообщает OK Diario .
По информации источника, "Вильярреал" хочет усилить вратарское звено летом. Тренерский штаб не удовлетворен игрой Херонимо Рульи и Серхио Асенхо.
Испанское издание Marca ранее сообщало, что Лунин в хороших отношениях с тренером Карло Анчелотти, но стремится регулярно выходить в основном составе, а не оставаться на скамейке запасных. Поэтому планирует снова уйти в аренду или вообще покинуть "Реал".
"Вильяреал" завершил сезон Ла Лиги на седьмой позиции, а в Лиге чемпионов команда вышла в полуфинал.
Лунин в "Реале":
23-летний Андрей Лунин в этом сезоне впервые сыграл за мадридцев в чемпионате Испании с момента перехода в "королевский" клуб в 2018 году. На счету украинца по два матча в Ла Лиге и Кубке Испании.
Украинец также выступал в аренде в испанских "Леганессе", "Вальядолиде" и "Овьедо".
- 30 апреля Андрей Лунин стал чемпионом Испании в составе мадридского "Реала".
- 9 мая украинский голкипер впервые сыграл за мадридский "Реал" в чемпионате Испании
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