Получив отпор на Юге и Востоке Украины, Путин может расширить театр военных действий и уйти на Молдову.

Об этом он рассказал в эфире Espreso TV

"Геноцид украинского народа - это логика действий Российской Федерации. Никакой другой логики нет. Поэтому она уничтожает гражданскую инфраструктуру, уничтожает детей. Геноцид- другим словом это не называется. Сейчас Путину необходима "хоть какая-то победа" для того, чтобы оправдать этот геноцид. Для того, чтобы хоть как-то оправдать эту войну, в том числе перед своим населением, которое потеряло на сегодняшний день очень много воинов – 18 тыс. погибших и еще больше раненых", – отметил Притула.

Военный эксперт считает, что Россия сейчас будет бросать в топку этой войны все новых и новых своих граждан.

“Будут мобилизовать молодежь. Но информация там тоже распространяется достаточно быстро и они просто будут бояться сюда идти – это одна позиция. С другой стороны, Путин будет пытаться одержать "хоть какую-то победу". И мне кажется, что, получив сейчас отпор на Юге и Востоке Украины, он может расширить театр военных действий и пойти, например, на Молдову. Потому что его "идея фикс" восстановить Советский Союз, который никому не нужен кроме него самого, и он будет пытаться это сделать", - добавил Притула.



Напомним: Президент Украины приехал в Бучу на Киевщине, где зафиксировано свидетельство массовых убийств мирных жителей россиянами, и пообщался с местными жителями

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