Получив $5 млрд кредита, Эрдоган требует у Путина еще и скидку на газ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным цену на газ
Об этом сообщает агентство Anadolu.
Эрдоган попросил Путина снизить цену, которая в контрактах Газпрома до сих пор была существенно ниже спотовых котировок газового рынка ЕС. Речь идет о газе, поставляемом по трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".
"Потому что мы заботимся о том, чтобы обеспечить как можно больше электроэнергии или природного газа нашим гражданам на более выгодных условиях", – заявил президент Турции.
По итогам встречи с Путиным Эрдоган сообщил о расширении сети приема в Турции карт "Мир" и подтвердил планы довести взаимный товарооборот до 200 миллиардов долларов в год.
В свою очередь Россия предоставила Турции 5 миллиардов долларов кредита на строительство АЭС "Аккую", которое ведет Росатом.
- 7 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил , что Запад проводит в отношении России "политику, основанную на провокациях".
- 6 сентября Эрдоган заявил , что Европа сама виновата в энергетическом кризисе: "Пожинает то, что посеяла". В тот же день однопартиец Эрдогана Мурат Байбатур встретился с делегацией путинской партии "Единая Россия".
- 3 сентября Турция заявила , что готова обеспечить страны Балкан газом этой зимой вместо России.
- 29 августа Турция в пять раз увеличила плату за проход через свои проливы Босфор и Дарданеллы.
- В середине августа стало известно, что Турция поможет в восстановлении Украины. Первым объектом может стать мост, соединяющий Бучу и Ирпень со столицей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.76
Покупка 39.76Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 39.57Продажа 40.83
- Актуальное
- Важное