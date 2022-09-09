Об этом сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган попросил Путина снизить цену, которая в контрактах Газпрома до сих пор была существенно ниже спотовых котировок газового рынка ЕС. Речь идет о газе, поставляемом по трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".

"Потому что мы заботимся о том, чтобы обеспечить как можно больше электроэнергии или природного газа нашим гражданам на более выгодных условиях", – заявил президент Турции.

По итогам встречи с Путиным Эрдоган сообщил о расширении сети приема в Турции карт "Мир" и подтвердил планы довести взаимный товарооборот до 200 миллиардов долларов в год.

В свою очередь Россия предоставила Турции 5 миллиардов долларов кредита на строительство АЭС "Аккую", которое ведет Росатом.

7 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил , что Запад проводит в отношении России "политику, основанную на провокациях".

6 сентября Эрдоган заявил , что Европа сама виновата в энергетическом кризисе: "Пожинает то, что посеяла". В тот же день однопартиец Эрдогана Мурат Байбатур встретился с делегацией путинской партии "Единая Россия".

3 сентября Турция заявила , что готова обеспечить страны Балкан газом этой зимой вместо России.

29 августа Турция в пять раз увеличила плату за проход через свои проливы Босфор и Дарданеллы.

В середине августа стало известно, что Турция поможет в восстановлении Украины. Первым объектом может стать мост, соединяющий Бучу и Ирпень со столицей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb