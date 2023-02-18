Об этом сообщила во время выступления Мюнхенской конференции министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, пишет Укринформ.

Она заявила, что все страны Европы должны адаптировать свои экономики к ускоренному изготовлению оружия.

"Дополнительные САУ Caesar вы получите в скором времени, поскольку мы теперь производим быстрее", - сказала она.