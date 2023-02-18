"Получите в скором времени": Франция ускорила производство гаубиц Caesar для Украины
Франция ускорила производство вооружений, поэтому Украина может рассчитывать на скорые поставки дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar
Об этом сообщила во время выступления Мюнхенской конференции министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, пишет Укринформ.
Она заявила, что все страны Европы должны адаптировать свои экономики к ускоренному изготовлению оружия.
"Дополнительные САУ Caesar вы получите в скором времени, поскольку мы теперь производим быстрее", - сказала она.
- Напомним, о поставках 12 САУ Caesar минобороны Франции сообщило 31 января. Их будет предоставлено дополнительно к 18 орудиям Caesar, которые уже получила украинская армия в мае и июне 2022 года.
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