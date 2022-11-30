Об этом в эфире Эспрессо рассказал офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко.

Он подчеркнул, что у заключенных из российских тюрем под Бахмутом есть понимание, что они пушечное мясо.

"Это не в большинстве своем какие-то обученные солдаты. У них есть понимание, что их используют. Эти зеки не рассчитывают, что долго проживут. В условиях нынешней интенсивности боев - это неделя-две максимум. Это, наверное, им повезет, если они пару недель проживут. Это, по сути, до первого штурма. Они это абсолютно брали как пушечное мясо", - отметил Ильенко.

По его мнению, никто сильно не переживает, что кто-то из этих зеков погибнет.

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Чтобы гнать штурмовые волны, используются различные методы боя. Это ничем не отличается от Второй мировой войны и штрафбатов. Возможно, даже и более жестко", - подытожил офицер Нацгвардии.