"Получим международный скандал и потеряем поддержку США": нардеп Железняк обвинил ОПУ в затягивании назначения главы САП
Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что Офис президента хочет назначить своего человека главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры
Об этом он заявил в эфире "Содержательно с Егором Чечериндой".
"Что происходит? Давайте очень просто. Почему важна эта должность? Этот человек будет непосредственно отвечать, чтобы ловили коррупционеров. В том числе, которые сейчас у власти, на госпредприятиях и прочее. Именно поэтому господину Ермаку и Татарову очень важно назначить другого человека, а не господина Клименко, честно победившего в этом конкурсе", - сказал Железняк.
По его мнению, есть тактика по затягиванию этого конкурса.
"Или отправить господина Клименко на спецпроверку и он ее не пройдет, или дождаться, когда полностью ручной, с телефона Ермака, ОАСК отменит этот конкурс. Господин Зеленский черным по-белому в меморандуме с Байденом пообещал провести честный конкурс до конца 2021 года. В данном случае, мы получим и международный скандал, и потеряем поддержку США. Сейчас мы имеем ситуацию исключительно с попыткой обмануть наших международных партнеров, не назначить необходимого кандидата председателем, а затем отменить конкурс и чтобы его выиграл другой кандидат", - подытожил нардеп.
- Напомним, 20 декабря 2021 года ОАСК частично удовлетворил иск об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП.
- В Офисе президента Украины заявили, что решение ОАСК об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП не является окончательным, и его нужно проанализировать.
- 21 декабря комиссия получила решение ОАСК, но продолжила собеседования с кандидатами. Впоследствии комиссия объявила результаты конкурса, но затем отказалась их утверждать.
- Финалист конкурса - прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк - набравший 229 баллов, обжалует результат отбора.
- 24 декабря конкурсная комиссия провалила голосование за утверждение кандидатуры Клименко на должность руководителя САП.
- "Не разрешайте коррумпированным силам блокировать работу": США призвали возобновить процесс избрания руководителя САП.
- Пятеро членов конкурсной комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры написали письмо с просьбой о помощи генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.
- Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и его заместителя с 23 декабря ждет ответа Офиса генпрокурора, который должен дать разрешение на оглашение победителей.
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