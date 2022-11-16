Об этом сообщил в среду первый заместитель главы комитета совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает ТАСС.

"Не питая особых иллюзий по поводу возможности нашего полноценного участия в предстоящей сессии в Варшаве, мы все же вовремя пригласили руководство ассамблеи, а также МИД России проработать и решить вопрос о предоставлении польской стороной гарантий выдачи членам нашей делегации въездных виз для участия в сессии. К сожалению, нами получен возмутительный ответ главы польской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ, госпожи Бартуш, в которой говорится дословно - она не видит никакой возможности для участия представителей РФ и Республики Беларусь в осеннем заседании ПА ОБСЕ в Варшаве", - сказал российский сенатор.

15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ровно, Харькове и области, Кривом Роге, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

Из-за обстрелов энергетических объектов по всей Украине были введены аварийные отключения света.

Обломки российской ракеты упали на территорию Польши и убили двух человек.

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