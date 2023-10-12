"Получили помощи почти на полмиллиарда": Умеров рассказал об итогах "Рамштайна-16"
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что по итогам 16-го заседания в формате "Рамштайн" Украина получила помощь на $500 млн.
Об этом сообщает Радио Свобода .
"Должны защищать наши города, нашу инфраструктуру. Из того, что важно, почти на полмиллиарда получили помощи - большинство это ПВО, боеприпасы, подготовка к зиме и F-16", - сказал Умеров на пресс-конференции в Брюсселе.
Он добавил, что получил заверения от США в продлении помощи Украине "столько, сколько потребуется".
"О продолжении поддержки США. Министр обороны США Ллойд Остин еще раз заверил, что поддержка Украины продолжится. Никаких задержек в поставках не будет ни до конца года, ни после. США готовы помогать Украине столько, сколько потребуется", - заверил Умеров.
- 11 октября Ллойд Остин во время встречи в формате "Рамштайн" заявил о новом пакете военной помощи для Украины в размере $200 млн.
- Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что страна сможет передать Украине первые F-16 весной 2024 года.
- Минобороны Литвы пообещало, что предоставит Украине две пусковые установки системы ПВО NASAMS.
- Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны Альянса подписали соглашения на $4 млрд с производителями боеприпасов для усиления помощи Украине.
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