"Получили помощи почти на полмиллиарда": Умеров рассказал об итогах "Рамштайна-16"

Об этом сообщает Радио Свобода .

"Должны защищать наши города, нашу инфраструктуру. Из того, что важно, почти на полмиллиарда получили помощи - большинство это ПВО, боеприпасы, подготовка к зиме и F-16", - сказал Умеров на пресс-конференции в Брюсселе.

Он добавил, что получил заверения от США в продлении помощи Украине "столько, сколько потребуется".

"О продолжении поддержки США. Министр обороны США Ллойд Остин еще раз заверил, что поддержка Украины продолжится. Никаких задержек в поставках не будет ни до конца года, ни после. США готовы помогать Украине столько, сколько потребуется", - заверил Умеров.