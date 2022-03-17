"Получили пи***лей от Украины, спрятались, снова получили": СБУ о военной тактике российских войск

Об этом сообщает СБУ в Telegram.



"СБУ получила данные о военной тактике россиян: "Получили пи***лей от Украины - спрятались, еще раз получили - снова спрятались".И так по кругу... пока есть кому прятаться", - говорится в сообщении.



Отмечается, что такую стратегию они не смогут применять долго, как свидетельствуют перехваченные звонки, потери врага огромны.



Вот что говорит российский захватчик, который сейчас находится под Мариуполем: "Скрываемся мы нах*й. Нас е*ашат. Я зая*ался уже бинтовать и конечности грузить. 200-х – море, море, море, просто море. У нас уже МАЗов нет".

Напомним, кафиры ищут "украинские патроны", чтобы прострелить себе ноги и попасть в госпиталь.