"Получили пи***лей от Украины, спрятались, снова получили": СБУ о военной тактике российских войск
О больших потерях и значительном количестве раненых оккупанты говорят в телефонных звонках, которые перехватила Служба безопасности Украины
Об этом сообщает СБУ в Telegram.
"СБУ получила данные о военной тактике россиян: "Получили пи***лей от Украины - спрятались, еще раз получили - снова спрятались".И так по кругу... пока есть кому прятаться", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такую стратегию они не смогут применять долго, как свидетельствуют перехваченные звонки, потери врага огромны.
Вот что говорит российский захватчик, который сейчас находится под Мариуполем: "Скрываемся мы нах*й. Нас е*ашат. Я зая*ался уже бинтовать и конечности грузить. 200-х – море, море, море, просто море. У нас уже МАЗов нет".
- Напомним, кафиры ищут "украинские патроны", чтобы прострелить себе ноги и попасть в госпиталь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.05
-
EUR
Покупка 32.44Продажа 33.35
- Актуальное
- Важное