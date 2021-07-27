Получили осколочные ранения: в харьковский госпиталь на вертолете доставили двух женщин-военнослужащих
В зоне ООС ранили двух женщин-военных, их доставили в харьковский госпиталь
Об этом сообщил ведущий хирург Военно-медицинского клинического центра Северного региона Сергей Шипилов, передает 057.ua.
Одна из женщин - в тяжелом состоянии. Ей 51 год - более 5 лет она служит в Вооруженных силах Украины.
"Она получила ранение с повреждением диафрагмы, тонкой и толстой кишок. Осколок попал в участок позвоночника. Во время операции удалили определенное количество крови. Сейчас нейрохирурги планируют удалить осколок из позвоночника. Женщина находится на искусственной вентиляции легких в медикаментозном сне", - отметил Шипилов.
У второй женщины - средняя степень тяжести. Она получила непроникающую рану живота и ранение правой конечности. Ей 47 лет - полтора года она служит в ВСУ.
Как сообщает хирург, обе пострадавшие - из Сумской области, служат по контракту в одной бригаде.
Он добавил, что всего в июле в Харьковский военный госпиталь попали 10 раненых и 8 травмированных. Сейчас здесь находятся 9 раненых, 3 травмированных и более 20 больных из ООС.
Также в ближайшее время должны доставить наземным транспортом еще нескольких раненых легкой степени тяжести.
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