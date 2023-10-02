"Получили очень ценную информацию": Юсов о спецоперации "Барыня"
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал детали успешной спецоперации "Барыня" по вербовке российского лейтенанта Даниила Алферова
Об этом он рассказал в телемарафоне .
Между операциями "Синица" и "Барыня" существенная разница, во время первой - пилот вертолета Ми-8 Максим Кузьминов сам вышел на представителей украинских спецслужб и доставил технику с экипажем в Украину. А уже на российского лейтенанта Даниила Алферова разведчики вышли самостоятельно.
"И это не секрет. Мы отрабатываем, отслеживаем базу кадровых военных. И вот в данной ситуации через соцсети произошел выход, и этот контакт был удачным", – говорит Юсов.
Военный добавляет, что Алферов не поддерживал российскую войну: "Он не хотел быть военным преступником и осуждал позорные действия правительства и власти Путина... насильно был принужден подписать контракт".
Далее ГУР начало сотрудничество с параллельными проверками.
"Потому что мы понимаем, что и вражеские спецслужбы не сидят сложа руки. И в результате этой операции добровольно сдались в плен и были выведены за линии фронта 11 российских военнослужащих. Часть из них уже думает, не вернуться ли в РФ в рамках обмена. Украина, соответственно, не будет отмечать, что они добровольно сдались в плен по проекту "Хочу жить", - сказал представитель украинской разведки.
Юсов рассказал, что было несколько групп и три таких перехода: "Как раз вчера после того, как появилась реальная угроза его жизни, был контролировано переведен на украинскую территорию". В то же время, в России остались мать и брат Алферова, о его сотрудничестве они ничего не знали, и к действиям никак не причастны.
"В рамках операции также была получена очень ценная информация, позволившая сохранить жизнь украинским защитникам, а также раскрыть и, соответственно, поломать определенные враждебные планы", - подчеркнул представитель ГУР.
После операции "Барыня" во вражеской армии идет проверка, к проведению мероприятий также присоединили спецслужбы. Юсов добавил: "Всем гражданам РФ... пока у власти режим Путина, конечно, что-то грозит".
Что известно о спецоперации "Барыня"
В конце сентября в Главном управлении разведки МОУ сообщили о вербовке российского лейтенанта Даниила Алферова. С июня 2023 г. он работал на Силы обороны Украины.
Завербованный вывел 11 окупантов, которые также захотели сдаться в плен. Затем Алферова вывели на подконтрольную Украине территорию. Он присутствовал на пресс-конференции 30 сентября.
Что известно об операции "Синица"
23 августа появилась информация о том, что на один из аэродромов Украины в Харьковской области приземлился российский вертолет Ми-8 .
Спецоперация ГУР, продолжавшаяся более 6 месяцев. Украинская разведка выманила пилота Ми-8 в Украину. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30СМ.
Также отмечается, что вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы. Пилот и его семья находятся в Украине, семью раньше вывезли из РФ.
Вертолет полностью цел и пополнит состав ВСУ после детального изучения оборудования.
5 сентября представители ГУР и пилот рассказали подробности спецоперации.
Пилот перемещенного в Украину российского вертолета Ми-8 28-летний Максим Кузьминов получит вознаграждение – 500 тысяч долларов в гривневом эквиваленте.
7 сентября глава украинской разведки Кирилл Буданов отметил , что российское военное руководство "расстроено" похищением и вывозом пилотом вертолета Ми-8 в Украину.
Кроме того, ГУР сообщало , что по состоянию на 15 сентября количество обращений в программу "Хочу жить" увеличилось вдвое, сейчас в сутки более 170 российских военных хотят сдаться в плен.
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