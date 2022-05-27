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Получили новую серьезную "птичку" и пикап, будем давать чертей врагам, - артиллерист Валерий Прозапас

27 мая, 2022 пятница
13:55
Общество

Морпехи из 36 бригады получили новый пикап и беспилотник Autel EVO II с тепловизором. Петр Порошенко, побывавший на южном фронте, после передачи техники в 28 бригаду заехал и в 36-ю. Здесь встретился с депутатом Запорожского горсовета Валерием Прозапасом, который сейчас защищает Украину

"Как всегда Петр Алексеевич приезжает в боевые подразделения не с пустыми руками. Сегодня мы получили и пикап, мы получили и "птичку", это беспилотник для нашей артиллерийской работы", – говорит Прозапас.

"Нам обещают еще приезд, и там будут тоже интересные вещи. Поэтому мы благодарны и будем теперь наращивать свои возможности как боевой коллектив", - объясняет военный.

По словам Прозапаса, среди его собратьев 90% уже имеют боевой опыт: "еще с 2014, 2015 годов, поэтому с такими людьми служить честь и выполнять эти задачи мы сможем".

"Офицер Прозапас вам очень хорошо известен. Сейчас он расположен на позиции – мы не скажем где, сегодня вечером отбывает на позиции, не скажем куда. Но с целью давать чертей российским изуверам", – говорит Порошенко.

"Я сейчас имел возможность пообщаться с бойцами батареи, бойцами подразделения, я убежден, что российским захватчикам не поздоровится. А чтобы наши бойцы быстрее доезжали до места, откуда они будут бить, чтобы не только на "саушках", но и на колесах от имени "Братьев по Оружию" сегодня передаем этой лошади. Isuzu, очень хороший двигатель, дизель, полноприводный", – показывает Порошенко пикап.

По словам Прозапаса, автомобили – это именно то, что крайне необходимо в войсках: "мы как раз планировали перемещение, и не хватает такого. Думали с ребятами – как, кто, в грузовых автомобилях, нашего единого джипа как-то не хватало. Так что все поедем. теперь в комфорте».

Порошенко сообщил, что проект обеспечения военных крупной техникой, реализуемый вместе с волонтерами ОО "Дело Громад", будет наращиваться.

"Мы еще планируем завезти из Британии, если у нас все получится, и другие "вкусики" в виде грузовиков полноприводных шесть на шесть. И 36-я не останется вне нашего внимания, потому что здесь крутые, умные, смелые, патриотические, самые профессиональные морпехи в Украине", – отмечает пятый президент.

Порошенко отметил, что налаживается системное сотрудничество с производителями беспилотников. "Птичка" очень крутая. С этой первой партии начинается огромное сотрудничество с производителем. Мы уверены, что передаем в надежные руки. У них планшеты от нас с программой, имеют "глаза" от нас. А уж то, как они ими воспользуются, у меня нет сомнений. Она стоит каждой копейки, которую за нее отдали", – говорит Порошенко.

Поддержка Вооруженных сил Украины – главный приоритет благотворительной деятельности Петра Порошенко. С 24 февраля на нужды армии израсходовано около 300 миллионов гривен.

Фонд Порошенко тесно сотрудничает с волонтерами ОО "Дело громад" и "Res_Publika. Братья по Оружию", которые отдельно также собрали десятки миллионов гривен для поддержки защитников Украины.

Петр Порошенко
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