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Получил второй шанс: Уилл Смит возвращается в кино после скандала на "Оскаре"

21 августа, 2022 воскресенье
19:36
Культура

Стриминговый сервис Netflix согласился снимать биографическую ленту о жизни Смита. После громкого скандала на вручении самой престижной кинопремии "Оскар-2022" от сотрудничества с Виллом Смитом отказались ведущие кинокомпании, контракты с голливудским актером были разорваны, а сам он исчез из публичного пространства

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Как говорится в сообщении, американский актер Уилл Смит возвращается в кино после скандала на "Оскаре-2022". В частности, актер планирует появиться на экранах в собственной биографической картине, съемкой которой готовы заняться Netflix. Стриминговый сервис согласился снимать биографическую ленту о жизни Смита, которая была запланирована еще до "отмены" голливудской звезды.

"Уилл Смит снова ведет переговоры с Netflix по общему байопику лишь через несколько недель после того, как извинился за пощечину Крису Року на церемонии вручения Оскара", - пишет DM.

Как пишет издание, Смит принес извинения за то, что ударил коллегу Криса Рока.

"Я связался с Крисом (Крис Рок - американский комик, которому Уилл Смит дал пощечину во время церемонии "Оскар", - ред.), и мне поступило сообщение о том, что он не готов говорить, когда он будет готов - я скажу тебе, Крис, я прошу у тебя прощения. Мое поведение было неприемлемым, и я здесь, когда ты будешь готов поговорить", - сказал Смит.

Также представители Уилла Смита надеются на сотрудничество с Apple TV+.

"После той пощечины Уилла оставили без внимания Netflix и Apple TV+. Он извинился и на определенный период ушел из центра внимания. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы все улеглось и все успокоились. Пощечина и ее последствия, конечно, стали поворотными моментами в жизни Уилла и, возможно, теперь станут частью сюжетной линии его байопека", - пишет издание DM.

  • Напомним, во время вручения Оскара-2022 в прямом эфире знаменитый голливудский актер Уилл Смит ударил своего коллегу Криса Рока. Это было ответом на неуместную шутку о жене актера, актрисе Джаде Пинкетт Смит.
  • Уилл Смит не будет допущен к церемонии вручения премии "Оскар" в течение следующих 10 лет из-за того, что он ударил комика Криса Рока на сцене во время нынешнего празднования победителей.

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