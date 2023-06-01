Получил почти 2 млн грн судейского вознаграждения, имея паспорт РФ: на мошенничестве разоблачили судью из Луганщины
На мошенничестве разоблачили судью Брянковского городского суда Луганщины, который получил гражданство РФ и продолжал получать судейское вознаграждение почти на 2 млн грн
Об этом информирует Офис генпрокурора .
"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора на мошенничестве разоблачено и сообщено о подозрении судье Брянковского городского суда Луганской области (ч. 4 ст. 190 УК Украины)", - пишет прессслужба.
Следствие установило, что во время временной оккупации района подозреваемый был переведен на должность судьи Новозаводского районного суда города Чернигова, однако не явился к месту выполнения обязанностей.
Судья покинул Украину и получил российское гражданство.
"Подозреваемый знал, что после обретения гражданства РФ его полномочия как судьи должны быть прекращены, и он не имеет законного права получать судейское вознаграждение", - объясняют в ведомстве.
Злоумышленник не сообщил Государственной судебной администрации Украины и территориальному управлению в Луганской области о получении гражданства другой страны и необходимости прекращения выплат судейского вознаграждения.
Таким образом, мошенническим путем он завладел средствами государства в сумме 1 894 292 грн.
- Кроме того, Служба безопасности собрала доказательную базу и получила заключения экспертиз, подтвердивших незаконную деятельность четырех жительниц столицы, распространявших информацию о работе украинской ПВО во время массированной атаки РФ на Киев 16 мая.
- Военная контрразведка и следователи разоблачили российского шпиона в рядах Вооруженных Сил Украины, собиравшего информацию о западном вооружении и системе противовоздушной обороны.
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