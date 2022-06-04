Получил государственную тайну Украины от генерала СБУ: будут судить российского шпиона
В Украине будут судить шпиона из РФ, получавшего от генерала СБУ данные о госбезопасности и охране правопорядка в стране
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
В 2019 году мужчина выполнял задачи ФСБ РФ и предложил генерал-майору СБУ собирать и передавать России государственную тайну Украины, известную ему в связи с работой. В августе 2019 шпион получил сведения в области государственной безопасности и охраны правопорядка.
Подозреваемый находится не в Украине и объявлен в розыск. Обвинительный акт был направлен в суд по факту шпионажа (ч. 1 ст. 114 УК Украины).
- 3 июня СБУ задержала агента ФСБ , собиравшего данные о потенциальных целях для российских обстрелов РФ и пригласившего у "кураторов" оружие.
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