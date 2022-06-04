Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

В 2019 году мужчина выполнял задачи ФСБ РФ и предложил генерал-майору СБУ собирать и передавать России государственную тайну Украины, известную ему в связи с работой. В августе 2019 шпион получил сведения в области государственной безопасности и охраны правопорядка.

Подозреваемый находится не в Украине и объявлен в розыск. Обвинительный акт был направлен в суд по факту шпионажа (ч. 1 ст. 114 УК Украины).

3 июня СБУ задержала агента ФСБ , собиравшего данные о потенциальных целях для российских обстрелов РФ и пригласившего у "кураторов" оружие.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb