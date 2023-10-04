Получил "Героя РФ" за убийство жителей в Буче: СБУ объявила подозрение российскому оккупанту

Об этом сообщают СБУ и Офис генпрокурора .

Отмечается, что после того, как российские оккупанты сбежали с Киевщины, высшее военно-политическое руководство России наградило Муссагалеева звездой "Героя России" и медалью "За боевые отличия". Затем российские пропагандисты сняли о нем сюжет, вышедший в прайм-тайм на телеканале "Россия 1".

Правоохранители установили, что 24 февраля 2022 года подозреваемый в составе оккупационных группировок пересек северную границу Украины и прибыл в Бучанский район для подготовки к наступлению на Киев. Во время пребывания на территории громады Муссагалеев участвовал в так называемых зачистках, направленных на подавление сопротивления и запугивание жителей.

В ходе одного из таких карательных мероприятий подозреваемый приказал своим подчиненным похитить 29-летнего местного жителя, проезжавшего на автомобиле через вражеский блокпост. Оккупанты обвинили его в том, что он якобы помогает украинским военным строить фортификационные укрепления вблизи Киева. Мужчину вывезли в лес вблизи поселка Дмитровка, где долгое время, по словам правоохранителей, жестоко пытали, а затем по приказу Муссагалеева расстреляли и бросили тело на месте убийства.

"В результате расследования этого преступления Служба безопасности получила показания российского пленного, который в начале полномасштабного вторжения России находился в составе подразделения фигуранта. Военнопленный подтвердил факт пыток и расстрела жителя Бучанского района", - говорится в сообщении.

Правоохранители также установили личности еще двух подчиненных Муссагалеева, расстрелявших потерпевшего. Ими оказались заместитель командира взвода окупантов старший сержант Алексей Колесников и командир 2-го отделения подразделения сержант Александр Виселков.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили Муссагалееву и двум его сообщникам о подозрении по ч. 1 ст. 28 и чч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц). Из-за того, что они находятся на неподконтрольной Украине территории, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности.

Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.