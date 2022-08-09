Об этом сообщает СБУ.

58-летний житель села Победа Броварского района инициативно пошел на сотрудничество с представителями вооруженных сил РФ с начала временной оккупации части Киевской области.

Предатель предоставлял россиянам информацию о расположении блокпостов территориальной обороны и "сливал" им данные о местных жителях, включая адреса проживания, вид профессиональной деятельности и идейные убеждения. Кроме того, мужчина "сдавал" сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, представителей ТРО и членов их семей.

По данным СБУ, злоумышленник также помогал оккупантам совершать акты мародерства, указывая им на заброшенные дома, и сам активно участвовал в процессе.

Стало известно, что за сотрудничество оккупанты обещали мужчине "гарантии личной безопасности".

Злоумышленника признали виновным в государственной измене.

Его приговорили к 15 годам лишения свободы.